Решение предполагает увеличение финансирования сразу на 61%

NASA планирует увеличить финансирование программы коммерческой доставки грузов на Луну – Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Изначально максимальная стоимость контрактов по программе составляла около 2,6 миллиардов долларов, но теперь агентство рассматривает возможность повышения лимита до примерно 4,2 миллиардов долларов, то есть сразу на 61%. Источник изображения: NASAТакое решение позволит поддержать больше запусков и ускорить реализацию лунных проектов. Расширение финансирования связано с планами США активнее осваивать Луну и подготовиться к будущим пилотируемым миссиям в рамках программы Artemis.

Программа CLPS предусматривает сотрудничество NASA с частными компаниями, которые разрабатывают и отправляют посадочные модули на Луну. Агентство размещает на них научное оборудование и технологические демонстраторы. Сотрудничества государственного агентства с частными компаниями позволяет США проводить ежегодно больше миссий. Новые миссии, в свою очередь, способствуют реализации планов США по освоению Луны с перспективой колонизации естественного спутника Земли.