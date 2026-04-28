На его базе будут обучаться южнокорейские специалисты, а также развиваться ИИ-технологии

В канцелярии президента Южной Кореи сообщили о новых договорённостях с Googel (США), в рамках которых технологическая компания согласилась построить в Сеуле крупный кампус, посвящённый разработке и развитию искусственного интеллекта (ИИ). Он станет площадкой для совместной работы и взаимодействий между Google и местными университетами, технологическими компаниями. Источник изображения: Reuters

ИИ-кампус в Сеуле будет сосредоточен на проектах в сфере машинного обучения, проведении исследований и бучении южнокорейских специалистов. Южнокорейские власти рассматривают данное решение как попытку усилить свои национальные возможности в области ИИ.

Соответствующие договорённости были достигнуты в ходе встречи президента страны Ли Чжэ Мёна и генерального директора Google DeepMind Демиса Хассабиса. В Google согласить направить в Сеул не менее десяти американских ИИ-инженеров, которые будут заниматься запуском этого проекта. Помимо прочего, обсуждалась возможность стажировки южнокорейских специалистов и обмен исследователями.