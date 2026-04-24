Они недовольны своими зарплатами в сравнении с условиями труда SK Hynix

Вчера в Южной Корее прошли массовые протесты сотрудников Samsung Electronics. Сообщается, что около 40 тысяч сотрудников компании вышли на протест к югу от Сеулу, выразив недовольство условиями труда. Сотрудники настаивают на повышении своей зарплаты по примеру SK Hynix.

Демонстрация стала самой масштабной в истории Южной Кореи, хотя и непродолжительной. Уже сегодня эти сотрудники вновь встанут за станки. Однако не исключено, что уже в мае профсоюз объявит полноценную 18-дневную забастовку, которая остановит большую часть мирового производства памяти. Источник изображения: Reuters

По словам сотрудников, они стали всё чаще сталкиваться с разрывом в оплате труда и не получают достаточных премий из фонда, определяемого операционной прибылью компании. За 2025 году сотрудники Samsung Electronics получили премию всего лишь в 51,2 тысячи долларов, что в 3 раза меньше, чем выплатили инженерам SK Hynix, где аналогичные зарплаты. Один из участников протеста отметил, что по этой причине сотрудники переходят в SK Hynix.

Профсоюз Samsung Electronics лоббирует уравнивание условий труда своих членов, приводя в пример компанию SK Hynix, чьё руководство пошло на уступки перед сотрудниками. Такое требование было выставлено сотрудниками на фоне продолжающегося спроса на микросхемы памяти, в условиях которого саботаж производства Samsung Electronics мог лишить компанию миллиардов долларов доходов.