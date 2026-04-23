Речь идёт о недавнем случаев, когда спецслужба США смогла прочесть удалённое сообщение в мессенджере

На этой неделе Apple выпустила обновление программного обеспечения для iPhone и iPad, исправляющее ошибку, которая не так давно позволила Федеральному бюро расследований (ФБР) США прочесть в мессенджере удалённое сообщение. Об этом сообщает издание TechCrunch, ссылаясь на заявление компании. Источник изображения: Gemini AIВ своём заявлении компания упоминает о том, что ошибка приводила к «неожиданному сохранению уведомлений» на устройстве, несмотря на их удаление из мессенджера. Именно такая функция позволила ФБР США прочесть сообщение в мессенджере Signal, несмотря на его автоматическое удаление.

Суть ошибки заключалась в том, что Apple преднамеренно сохраняла в памяти телефона push-уведомления. В случае, если push-уведомления была настроены так, чтобы пользователь мог видеть весь контекст (отправитель и текст сообщения) без разблокировки экрана – полная копия сообщения оставалась в памяти телефона. Таким образом, даже в случае полного удаления сообщения его можно было прочесть из памяти телефона, без всяких манипуляций с кодами шифрования в мессенджерах.

Непонятно, для чего Apple сохраняла удалённые сообщения и предусматривала ли она возможность их прочтения в будущем. В любом случае, обновление подтверждает, что такая функция – лишь ошибка.