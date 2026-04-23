Робот может самостоятельно играть в теннис, несмотря на специфику вида спорта

Автономный робот Ace, разрабатываемый компанией Sony в Токио, впервые смог обыграть профессиональных игроков в теннис. Отмечается, что это первый робот, который достиг профессионального уровня, несмотря на специфику вида спорта. Источник изображения: Reuters

Теннис требует от игроков высокого уровня восприятия и реакции, с чем Ace справляется благодаря искусственного интеллекту. Он способен воспринимать, планировать и действовать с человекоподобной скоростью и точностью в динамичной среде – утверждают разработчики.

Ace имеет 9 синхронизированных камер и 3 системы машинного зрения, которые отслеживают движение мяча с «исключительной точностью и быстрым временем обработки». Разработчики указывают на преимущество робота перед человеком – его реакцию на игру оппонента нельзя оценить, поэтому сложно предсказать, какие именно удары наиболее тяжелы в отражении.

Автономные роботы для игры в теннис появились ещё несколько десятилетий назад, но тогда их нельзя было сравнивать с профессиональными игроками. Робот Ace же способен состязаться с профи в рамках правил, устанавливаемых Международной федерацией настольного тенниса. В апреле 2025 года Ace выиграл 3 из 5 матчей против профессиональных игроков. Позже робот одерживал победы на других матчах – в декабре 2025 года и марте 2026 года.