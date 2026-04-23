Речь идёт о перспективном техпроцессе компании Intel, массовое производство на котором ожидается к 2027 году

Основатель Tesla Илон Маск (Elon Reeve Musk) заявил, что его компания рассматривает возможность использования перспективного технического процесса 14A от Intel для производства своих будущих ИИ-чипов на базе заводов Terafab. Как известно, не так давно Tesla и Intel договорились о сотрудничестве в рамках планов автопроизводителя по созданию собственного производства ИИ-чипов.

URL изображенияНовый техпроцесс Intel пока ещё находится в разработке, но может выйти на свет в ближайшие годы. К моменту, пока запустит основные производственные мощности Terafab, разработка от Intel станет достаточно зрелой для массового использования.

Илон Маск подчеркнул, что переход к тому времени на техпроцесс Intel A14 является вполне логичным решением. Особенно, если учесть имеющиеся между Tesla и Intel партнёрские связи.

На фоне появления информации о планах Tesla по будущему переходу на A14 акции Intel выросли в стоимости. Tesla может стать первым крупным корпоративным клиентом, проявившим интерес к её новой технологии. Для компании это также возможность сотрудничать с Intel на этапе проектирования техпроцесса, чтобы обеспечить совместимость.