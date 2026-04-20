Не так давно компания Anthropic анонсировала новую модель искусственного интеллекта (ИИ) Mythos, которая будет применяться для выявления потенциальных проблем в кибербезопасности. По задумке, такое применение ИИ-модели должно способствовать обнаружению «дыр» и их устранению. Нюанс в том, что хакеры могут использовать Mythos для взлома незащищённых систем, поэтому Anthropic не спешит выкладывать ИИ-модель в открытый доступ.Как сообщает издание Axios, ссылаясь на собственные источники, Агентство национальной безопасности (АНБ) США получило доступ к Mythos. Не уточняется, в каких целях американские спецслужбы используют эту ИИ-модель. Другие организации, получившие предварительную версию Mythos, занимаются сканированием своих систем для обнаружения уязвимостей и их устранения.
Ситуация примечательна тем, что АНБ США пользуется продуктами Anthropic вопреки размещению компании в «чёрный список» Пентагона. Военные признали компанию угрозой цепочки поставок, поскольку она не предоставила им полный доступ к своим ИИ-моделям, несмотря на эксклюзивный контракт. Однако, судя по всему, другие правительственные организации США не желают отказываться от революционных ИИ-моделей из-за личных счетов Anthropic и Пентагона.