Mythos за последние недели уже успел нашуметь, поскольку эксперты видят угрозу его использования для взлома различных систем безопасности

Не так давно компания Anthropic анонсировала новую модель искусственного интеллекта (ИИ) Mythos, которая будет применяться для выявления потенциальных проблем в кибербезопасности. По задумке, такое применение ИИ-модели должно способствовать обнаружению «дыр» и их устранению. Нюанс в том, что хакеры могут использовать Mythos для взлома незащищённых систем, поэтому Anthropic не спешит выкладывать ИИ-модель в открытый доступ. Источник изображения: Gemini AIКак сообщает издание Axios, ссылаясь на собственные источники, Агентство национальной безопасности (АНБ) США получило доступ к Mythos. Не уточняется, в каких целях американские спецслужбы используют эту ИИ-модель. Другие организации, получившие предварительную версию Mythos, занимаются сканированием своих систем для обнаружения уязвимостей и их устранения.

Ситуация примечательна тем, что АНБ США пользуется продуктами Anthropic вопреки размещению компании в «чёрный список» Пентагона. Военные признали компанию угрозой цепочки поставок, поскольку она не предоставила им полный доступ к своим ИИ-моделям, несмотря на эксклюзивный контракт. Однако, судя по всему, другие правительственные организации США не желают отказываться от революционных ИИ-моделей из-за личных счетов Anthropic и Пентагона.