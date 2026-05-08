Российский турбовинтовой региональный самолёт Ил-114-300 оказался эффективнее зарубежных аналогов ATR72 и Bombardier Dash 8 по целому ряду параметров. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

По данным министерства, специалисты совместно с Росавиацией уже подтвердили: по своим лётным и техническим параметрам новая российская машина опережает всех зарубежных конкурентов в своём классе. В первую очередь речь идёт о расходе топлива, максимальной дальности без дозаправки и способности брать на борт больше груза. «Получилась по-настоящему экономичная машина, а это напрямую сказывается на расходах авиакомпаний», — отметил Алиханов.

Ил-114-300 — это глубокая модернизация прежней модели Ил-114. Лайнер предназначен для работы на региональных направлениях, где до сих пор летают устаревшие Ан-24, а также широко распространены западные ATR72 и Dash 8. Новая разработка призвана заменить и те, и другие.

Как ранее сообщали в Минпромторге, первые три экземпляра планируется передать заказчику до конца 2026 года. Большая часть лётных испытаний уже позади. Стартовым эксплуатантом станет 2-й Архангельский авиаотряд.

Напомним, накануне авиационный эксперт Роман Гусаров сообщил, что испытания Ил-114-300 прошли без серьёзных замечаний. По его прогнозу, сертификат типа на этот самолёт может быть выдан уже в ближайшие несколько недель.