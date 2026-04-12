Apple распродала в своём интернет-магазине некоторые конфигурации компьютеров Mac mini и Mac Studio, которые буквально на прошлой неделе ещё были доступны к покупке со сроками поставок от 4 до 5 месяцев. Об этом сообщает 9to5Mac. Источник изображения: AppleПри попытке приобрести эти компьютеры Apple информирует клиентов о том, что в настоящее время они недоступны. Это означает, что за неделю компания полностью распродала ассортимент топовых моделей Mac mini и Mac Studio, распланировав поставки на 5 месяцев вперёд.

Позже 9to5Mac получило информацию о том, что к заказу недоступны и другие модели средней конфигурации. Самые дешёвые в этой линейке модели, включая Mac Studio M3 Ultra, пока ещё доступны к покупке на официальном сайте, но доставку придётся ждать от 1 до 3 месяцев.

Судя по всему, отсутствием некоторых конфигураций Mac mini и Mac Studio в ассортименте свидетельствует об усугубившемся дефиците памяти. Не стоит исключать, что Apple попросту допродаёт оставшиеся модели, готовясь представить улучшенные на M5-процессоре.