Теперь эти же компании находятся под давлением инвесторов, которые интересуются, как они будут решать проблемы

Крупные технологические компании, включая Amazon, Microsoft и Alphabet (Google), не так давно отказались от проектов по строительству больших центров обработки данных, учитывая растущее возмущение со стороны общественности. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники.

Причиной отказа от таких проектов стало чрезмерное потребление ресурсов – воды и электроэнергии. Для понимания, в 2025 году дата-центры в Северной Америки использовали почти 1 триллион литров воды – годовая потребность Нью-Йорка с его население в 9 миллионов человек. Источник изображения: Gemini AIНа этом фоне инвесторы начали обращаться к техногигантам США, интересуясь, как они будут справляться с проблемой растущей потребности в ресурсах для работы дата-центров. Инвестиционная компания Trillium Asset Management отправила Alphabet запрос, в котором захотела получить ясность относительно того, как руководство Google хочет достигнуть своих климатических целей, если расходы природных ресурсов только растут. С 2020 года, когда Alphabet пообещала сократить выбросы вдвое и использовать безуглеродные источники энергии к 2030 году, выбросы только выросли на 51%.

Впрочем, операторы дата-центров уже начинают использовать системы охлаждения замкнутого цикла, чтобы минимизировать расход воды. Тем не менее пока сложно оценить, насколько компании близки к сокращению расхода природных ресурсов, ведь новые дата-центры продолжают строиться.