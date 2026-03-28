Это краткосрочный кредит на один год – до марта 2027 года

Компания SoftBank Group сообщила о привлечении кредита в размере 40 миллиардов долларов США для увеличения инвестиций в компанию OpenAI, занимающуюся развитием искусственного интеллекта (ИИ). Кредит позволит японской компании реализовать обязательства компании по инвестициям в OpenAI на сумму 30 миллиардов долларов США. Источник изображения: Reuters

URL изображенияСам по себе кредит имеет краткосрочный характер – до марта 2027 года. Такой формат позволяет SoftBank не продавать активы или привлекать сторонний капитал. Для SoftBank Group кредит стал крупнейшим, если брать в расчёт только долларовые займы. Основная ставка делается на то, что рост OpenAI окупит ожидания.

Как уже было упомянуто выше, погасить кредит SoftBank Group необходимо уже через 1 год. В том случае, если это будет невозможно, японской компании придётся рефинансировать заём и обеспечивать его активами. Не исключено, что SoftBank Group рассчитывает на проведение OpenAI публичного размещения акций (IPO) до конца года. Это позволило бы японской компании закрепить за собой существенную прибыль, ведь ей положено 13% доли от будущей капитализации OpenAI, которая может превысить 800 миллиардов долларов США.