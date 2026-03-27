Михаил Осеевский предлагает россиянам вернуться к «надёжному и качественному» каналу связи

Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский, чьи слова приводит издание «РБК Новости», в кулуарах съезда РСПП рассказал о значительном росте популярности стационарных телефонов. По его словам, среди россиян увеличился спрос на установку стационарных телефонов. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Осеевский не стал раскрывать, какое количество россиян заинтересовались в установке стационарного телефона, но утверждает, что его предпочитают «очень уважаемые люди». Он добавил, что домашний телефон предоставляет пользователю «надёжный и качественный» канал связи.

Глава «Ростелекома» посоветовал каждому россиянину вернуться к использованию стационарных телефонов, сравнив его по важности с огнетушителем.

«РБК Новости» акцентируют внимание на том, что в России действительно вырос спрос на гарантированные каналы связи, включая стационарные телефоны. Обусловлено это проблемами с доступом к мобильному интернету в некоторых городах страны. В Кремле, как ранее заявил пресс-секретарь Дмитрий Песков, также предпочитают пользоваться «домашними телефонами».