Nacvark
В США провели второй полёт прототипа сверхзвукового самолёта X-59
NASA рассматривает экспериментальный проект как развитие гражданской сверхзвуковой авиации

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сообщило о проведении второго полёта прототипа сверхзвукового самолёта X-59 в рамках предстоящей серии из десятков испытательных полётов. Экспериментальный проект направлен на развитие гражданской сверхзвуковой авиации, которая должна ускорить авиаперелёты.Источник изображения: NASAВ пресс-релизе NASA сообщается, что, несмотря на преждевременную посадку X-59, специалистам удалось собрать всю необходимую информацию для будущих испытаний. Сам полёт длился менее 10 минут – пилот увидел в кабине самолёта предупреждение о неисправности бортовой системы. Тем не менее это лишь начало серии испытаний, а проект является экспериментальным и не претендует на быстрые результаты.

Особенностью X-59, как уже было выше упомянуто, является достижение сверхзвуковой скорости. При этом самолёт издаёт тихий глухой удар, а не громкий звуковой удар, характерный для сверхзвуковой авиации. Последнее является препятствием для создания гражданской авиации, поскольку подобные самолёты создают громкий хлопок из-за аэродинамики. В случае, если NASA действительно удастся сделать X-59 «тихим», это откроет путь к созданию сверхзвуковых самолётов, которые смогут завершать авиарейсы в считанные часы, ведь их скорость будет превышать 1,2 тысячи километров в час.

#сша #nasa #x-59 #сверхзвуковой самолёт
Источник: nasa.gov
