До недавних пор военные полагались на ИИ от Anthropic, но сотрудничество прекратилось

Министерство обороны США планирует массово перейти к использованию искусственного интеллекта (ИИ) от компании Palantir Technologies, а именно – платформы Maven. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на служебное письмо Пентагона.

Maven анализирует данные со спутников, беспилотников и других источников, структурируя их для ускорения принятия решений. В Пентагоне намерены перевести её из экспериментального проекта в статус постоянной программы с долгосрочным финансированием, который будут интегрировать во все элементы военной инфраструктуры. В настоящее время американские военные уже используют Maven в некоторых регионах.

Нюанс лишь в том, что в архитектуре системы Maven используется ИИ-модель Claude от компании Anthropic. Не так давно Пентагон прекратил сотрудничество этой компанией, а также признал её «угрозой цепочки поставок», что делает невозможным дальнейшее использование. Источники Reuters отмечают, что это может осложнить масштабирование Maven. Каким образом будет решён этот вопрос – не сообщается. Вероятнее всего, со временем Maven переведут на другие ИИ-модели.