На острове Ламу в Кении (Восточная Африка) из-за блокады Ормузского пролива застряли тысячи люксовых автомобилей марки Porsche и Volkswagen. Об этом сообщает издание Bild. На острове площадью 57 тысяч квадратных метров теснится порядка 4 тысяч автомобилей, которые следовали из Японии в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Источник изображения: Bild

Напряжённость на Ближнем Востока воспрепятствовала дальнейшему следованию по маршруту, поэтому люксовые автомобили пришлось выгрузить на африканский остров. Примечательно, что на острове Ламу запрещено автомобильное движение, основной транспорт местного населения – лодки и ослы. Ожидается, что на следующей неделе на остров Ламу прибудет ещё одно судно примерно с 5 тысячами новых автомобилей. Судя по всему, их также придётся выгрузить на территории острова и поместить в один из крытых залов. Роскошные автомобили будут простаивать до тех пор, пока ситуация на Ближнем Востоке не стабилизируется. Для африканского острова такой прилив автомобилей, очевидно, тот ещё подарок судьбы. Власти не отказываются принимать новые корабли, которые впоследствии разгружают автомобили на платных складах.