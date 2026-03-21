Компания запросила разрешение у Федеральной комиссии по связи США на крупное развёртывание

Компания Blue Origin, основанная главой Amazon Джеффом Безосом (Jeffrey Preston Bezos), обратилась к Федеральной комиссии по связи США (FCC) с запросом на развёртывание спутниковой группировки из 51,6 тысяч спутников. В документе, поданном FCC, компания называет спутниковую группировку проектом Sunrise, рассчитанном на сложные вычисления на орбите. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Проще говоря, Blue Origin хочет иметь разрешение на развёртывание в космосе спутников, которые будут выступать в качестве центров обработки данных. В отличие от дата-центров на Земле, космические спутники не будут создавать нагрузку на энергетическую систему обычных стран. При этом пока непонятно, каким образом Blue Origin воплотит эту идею в жизнь.

Вероятнее всего, компания лишь хочет получить официальное разрешение от правительства США на перспективную идею, которая будет реализована в будущем. Размер спутниковой группировки также может оказаться более скромным. Обычно компании просят FCC о запасе будущего развёртывания.

В настоящее время отраслевые эксперты считают невозможным создание космических дата-центров, поскольку их обслуживание будет крайне проблематичным. Однако такая идея присутствует не только у Blue Origin, но и у SpaceX, которая впервые публично заговорила о космических дата-центрах.