Nacvark
В США одобрили дизайн монеты с изображением Трампа в честь 250-летия страны
Монета из 24-каратного золота будет коллекционной

Федеральная комиссия по делам искусств США, чьи участники были назначены президентом страны Дональдом Трампом (Donald John Trump), одобрила дизайн будущей золотой монеты в честь 250-летия страны. Она будет содержать практически полноразмерный силуэт самого Трампа, вокруг которого размещены надписи «In God We Trust» (официальный девиз США) и «Liberty» («Свобода»).Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Как сообщается, Трамп одобрил дизайн монеты и ожидается, что министр финансов страны Скотт Бессент отдаст приказ Монетному двору о чеканке. Золотая монета будет памятной, то есть предназначена в первую очередь для коллекций, а не введения в оборот.Источник изображения: Монетный двор СШАReuters приводит слова оппозиционных политиков, которые критикуют чеканку монеты с изображением Дональда Трампа по разным причинам. Одна из таких причин – законодательный запрет, согласно которому президент США может быть изображён на монете не ранее, чем через два года после смерти. Однако это положение, принятое ещё в 19 веке, обычно относят к валюте в обороте, а не памятным монетам.

Это не первый случай, когда Дональд Трамп пытается увековечить своё имя на различных зданиях и даже кораблях военного флота. Так, например, Кеннеди-центр был переименован в Трамп-Кеннеди-центр, а новый класс линкоров получил название Trump-class.

#сша #дональд трамп #памятная монета
Источник: reuters.com
megard
07:20
"по относительно доступным ценам в России" - это смешно )
Доля автомобилей китайских брендов в России достигла 6,6%
megard
07:18
Я бы сказал что доступность интернета падает, вот уже и телеграм не доступен, что будет следующим?
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
megard
07:14
Лучший способ продлить жизнь SSD это поставить жесткий диск а SSD снять и положить на полочку! ))
SSD стали очень дорогими в 2026 году — как я пытаюсь продлить им жизнь в своем игровом ПК
corsi
07:00
Уровень доходов надо сравнивать, а не абсолютные цифры. 1000 р за интернет при ЗП 70 тыр. и $30 при ЗП $3000 не смотря на разницу в абсолютных показателях, в относительных - дешевле за бугром.
Россия вышла на второе место среди стран G20 по доступности безлимитного интернета
Сергей Анатолич
06:47
Я о Подмосковье?
Доля автомобилей китайских брендов в России достигла 6,6%
si-cat
06:11
Какой смыл колхозить клон, который будет дороже оригинала ?? Да ещё и с "качеством" ГАЗа?
Volga возвращается на рынок с кроссовером K50 и запуском производства в 2026 году
Андрей Костр
05:21
5 тыс рубасов за него дам не более
Представлен первый компьютерный корпус Noctua Edition
Garthar
03:59
Увы это не шапочка. В США именно поэтому бухтели на Хуавэй, так как она не хотела давать им ключи шифрования. И именно поэтому уже есть новости о том что "будут хорошие VPN и запрещенные" Оно все к эт...
Известия: Иностранные смартфоны могут оказаться несовместимыми с российскими сетями 5G
MriS
02:12
Бабка позже выпустит инструмент, не ной.
DLSS 5.0 и экономика деградации — как NVIDIA меняет рынок видеоигр
vovslev
01:32
А что там за мх 5 такая навороченная? гели екстрим у меня была на старом компе намазана, заепался мазать она как жвачка, термалайт тф щас на новом (в комплекте шла к АИО) таже хрень, замучаешься мазат...
Crimson Desert протестирована на RTX 5090 с 20 моделями процессоров
