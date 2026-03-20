Монета из 24-каратного золота будет коллекционной

Федеральная комиссия по делам искусств США, чьи участники были назначены президентом страны Дональдом Трампом (Donald John Trump), одобрила дизайн будущей золотой монеты в честь 250-летия страны. Она будет содержать практически полноразмерный силуэт самого Трампа, вокруг которого размещены надписи «In God We Trust» (официальный девиз США) и «Liberty» («Свобода»). Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Как сообщается, Трамп одобрил дизайн монеты и ожидается, что министр финансов страны Скотт Бессент отдаст приказ Монетному двору о чеканке. Золотая монета будет памятной, то есть предназначена в первую очередь для коллекций, а не введения в оборот. Источник изображения: Монетный двор СШАReuters приводит слова оппозиционных политиков, которые критикуют чеканку монеты с изображением Дональда Трампа по разным причинам. Одна из таких причин – законодательный запрет, согласно которому президент США может быть изображён на монете не ранее, чем через два года после смерти. Однако это положение, принятое ещё в 19 веке, обычно относят к валюте в обороте, а не памятным монетам.

Это не первый случай, когда Дональд Трамп пытается увековечить своё имя на различных зданиях и даже кораблях военного флота. Так, например, Кеннеди-центр был переименован в Трамп-Кеннеди-центр, а новый класс линкоров получил название Trump-class.