Индийские власти хотели, чтобы их приложение биометрической идентификации Aadhaar было предустановлено на мобильные телефоны граждан

В январе правительство Индии через IT-ассоциацию MAIT обратилось к ведущим производителям мобильных телефонов Apple, Samsung и Google с предложением рассмотреть возможность предварительной установки индийского приложения биометрической идентификации Aadhaar на выпускаемые ими телефоны. Как стало известно изданию Reuters, компании фактически отвергли просьбу индийских властей. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Aadhaar является 12-значным идентификационным номером, привязанным к отпечаткам пальцев и сканированию радужки глаза человека. Он выдаётся индийским правительством резидентам страны. В настоящее время биометрический идентификатор присвоен 1,34 миллиарда жителям страны. Власти создали мобильное приложение с аналогичным названием, желая, чтобы оно изначально предустанавливалось на телефоны местных жителей для расширения круга пользователей.

Однако такое видение противоречит позиции производителей смартфонов. По данным издания, представители Apple и Samsug обеспокоены, что власти Индии не смогут обеспечить безопасное хранение данных пользователей. Помимо прочего, такой шаг потребует от компаний поддержания отдельных производственных линий для Индии.

Пока непонятно, продолжат ли власти Индии напрямую лоббировать идею предустановки Aadhaar на продаваемые в Индии смартфоны. Учитывая реакцию на запрос MAIT, подобные усилия вряд ли будут положительно восприняты Apple, Samsung и Google.