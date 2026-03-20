Masimo судится с Apple, настаивая, что компания нарушила её права на запатентованную технологию

Компании Apple удалось добиться предварительного решения от суда, которое разрешает продолжить импорт смарт-часов Apple Watch в США. Речь идёт именно об импорте, поскольку Apple Watch преимущественно производят в Китае и Индии, откуда уже компания завозит их в штаты. При этом сама идея запрета смарт-часов Apple в США возникла из-за патентного спора с Masimo. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)

Дело в том, что новые Apple Watch содержат функцию измерения уровня кислорода в крови, запатентованную Masimo для собственных продуктов. Международная торговая комиссия США признала, что патентные права Masimo действительно были нарушены. Это вынудило Apple искать способы, как обойти ограничения на импорт своей продукции в США.

В настоящее время Apple внесла изменения в функцию измерению кислорода в крови, а в некоторых вариантах она вовсе была убрана. В новых версиях данные датчика выводятся не прямо на часы, а через iPhone, что также позволяет компании продавать Apple Watch без нарушения патентных прав Masimo. Reuters акцентирует внимание на том, что текущее решение суда – лишь предварительное. Судебный процесс продолжается в других судебных инстанциях, где Masimo пытается доказать, что Apple по-прежнему нарушает их права на использование этой технологии.