Nacvark
Анонимная ИИ-модель Hunter Alpha оказалась разработкой Xiaomi
Изначально предполагалось, что за разработкой стоит DeepSeek

В этом месяце на платформе OpenRouter появилась загадочная модель искусственного интеллекта (ИИ) Hunter Alpha, которая обладала достаточно внушительными характеристиками – один триллион параметров и контекстное окно до одного миллиона токенов. При этом изначально было непонятно, кому принадлежит новая ИИ-модель.Источник изображения: Reuters
URL изображенияReuters изначально предположили, что это скрытое тестирование новой ИИ-модели от китайской компании DeepSeek. В ходе тестов Hunter Alpha назвала себя разработанной в Китае моделью, указав на начало обучения в мае 2025 года. Несмотря на то, что чат-бот на базе этой ИИ-модели не раскрыл своего владельца, полученные параметры были схожи с DeepSeek.

Как оказалось позже, на самом деле за разработкой Hunter Alpha стоит компания Xiaomi. Сообщил об этом глава команды разработчиков Xiaomi MiMo Ло Фули, бывший сотрудник DeepSeek. По его словам, Hunter Alpha – это «ранняя внутренняя тестовая сборка MiMo-V2-Pro». Она разрабатывалась для того, чтобы служить «мозгом» ИИ-помощников, которые могут в автономном режиме выполнять задачи без вмешательства пользователя.

По данным MiMo, их модель быстро получила распространение после появления на OpenRouter, превысив триллион токенов по общему объёму использования и возглавив рейтинг платформы.

#xiaomi #искусственный интеллект #deepseek #hunter alpha
Источник: reuters.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

