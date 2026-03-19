Он обеспечивал около 20% от общих объёмов поставок

В Катаре был повреждён крупнейший в мире завод по производству сжиженного природного газа (СПГ), размещённый в промышленном городе Рас-Лаффан на берегу Ормузского пролива. Сообщается о «значительных повреждениях» объекта, на долю которого приходилось около 20% от общих объёмов поставок до приостановления производства в начале этого месяца. Источник изображения: Reuters

QatarEnergy сообщила о повреждении сразу нескольких объектов, что привело к сильным пожарам и дальнейшему ущербу. О пострадавших на объектах не сообщается. Ответственная за эксплуатацию объекта компания сообщила об эвакуации всего персонала за несколько часов до инцидента. Министерство внутренних дел Катара на момент написания материала подтвердило подконтрольность ситуации, связанной с локализацией пожара.

Повреждение СПГ-комплекса в Катаре спровоцировало резкий рост стоимости нефти и газа на рынке. Аналитики обеспокоены, что повреждение объекта такого масштаба может привести к дальнейшей эскалации, которая повлечёт повреждение другой значимой энергетической инфраструктуры на Ближнем Востоке.

В настоящее время завод по производству СПГ в Рас-Лаффан приостановил свою производственную работу, поскольку был фактически отрезан от мировых поставок из-за географического расположения. Поставки осуществлялись через Ормузский пролив, проход по которому сейчас затруднён.