OpenAI уходит от использование только Microsoft Azure, работая сразу с несколькими облачными сервисами, несмотря на первоначальные договорённости

Издание Financial Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что руководство Microsoft недовольно недавним соглашением между OpenAI и Amazon Web Services в области облачных вычислений. Эти компании могут заключить более крупное соглашение стоимостью до 50 миллионов долларов, что может сподвигнуть Microsoft подать иск против OpenAI. Источник изображения: Reuters

Дело в том, что Microsoft является одним из ключевых инвесторов OpenAI. Стартап в области искусственного интеллекта (ИИ) полагался исключительно на облачные сервисы Microsoft Azure, но теперь предпринимает шаги в сторону использования решений сразу от нескольких крупных компаний. Как известно, Amazon Web Services является конкурентом Microsoft в области облачных вычислений.

Все соглашения, которые ранее Microsoft заключила с OpenAI, теряют свою эксклюзивность из-за стремления ИИ-компании к внедрению сервисов от конкурентов. Юристы компании изучают, не противоречит ли соглашение между OpenAI и Amazon их первоначальным договорённостям. В случае, если Microsoft обнаружит такие нарушения, компания обратиться в суд с требованием к OpenAI ограничить это сотрудничество.

Официально Microsoft не делала никаких заявлений по этому поводу и избегает публичного конфликта. OpenAI продолжает использовать облачные сервисы Microsoft.