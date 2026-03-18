Они будут адаптированы компанией так, чтобы не попасть под экспортный контроль США

Компания NVIDIA разрабатывает новые чипы искусственного интеллекта (ИИ) специально для рынка Китая, планируя выпустить их уже в мае этого года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, в основе разработки лежат технологии недавно приобретённого NVIDIA стартапа Groq, специализирующегося на высокоскоростной обработке запросов ИИ. Такие чипы не подходят для обучения ИИ-моделей, но позволяют уже обученным быстрее обрабатывать запросы и предоставлять пользователю решение, например, генерировать текст.

Источники Reuters утверждают, что новые ИИ-чипы на базе Groq для Китая не будут иметь технических ограничений. Однако инженеры компании сделают всё для того, чтобы они не попали под жёсткий экспортный контроль США, который лишит компанию возможности экспортировать чипы китайским клиентам. NVIDIA заинтересована в том, чтобы сохранять присутствие на рынке Китая, пока в стране не появились сильные конкуренты с собственными технологиями.

Как известно, США стараются сдерживать передачу американских технологий Китаю, ограничивая экспорт передовых ИИ-чипов. Скептически настроенные к этому подходу специалисты считают, что жёсткие ограничения могут побудить китайские компании развивать собственные технологии, которые будут конкурировать с американскими на глобальном рынке.