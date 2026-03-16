Nacvark
Bloomberg: Италия может вернуться к атомной энергетике спустя 40 лет
В 1987 году на референдуме большинство граждан высказалось против использования атомной энергии, после чего власти вывели из эксплуатации все действовавшие реакторы

Ещё в 1987 году, в Италии по итогам референдума решили отказаться от атомной энергетики. Власти вывели из строя все действовавшие атомные электростанции (АЭС), а также официально ввели мораторий на строительство новых реакторов. Спустя 40 лет появилась вероятность, что страна вновь вернётся к атомной энергетике.Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Как сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, команда премьер-министра Италии Джорджа Мелони (Giorgia Meloni) консультируется с экспертами и проводит обсуждения о том, как возобновить производство атомной энергии. Сама Мелони неоднократно говорила о своих планах возобновить работу АЭС на территории страны.

По данным издания, итальянские чиновники не так давно посетили Канаду для изучения технологий, а также провели переговоры с французскими коллегами об их атомной промышленности. При этом источники издания подчёркивают, что возродить атомную энергетику в Италии будет непросто. Буквально 15 лет назад правительство продвигало соответствующую инициативу, но народ её заблокировал. Таким образом, Риму предстоит провести грамотную политическую кампанию, чтобы переубедить итальянцев.

Одним из преимуществ атомной энергетики является значительная выработка электроэнергии, которая впоследствии позволит снизить цены на коммунальные услуги для граждан. В настоящее время в Италии одна из самых высоких цен на электроэнергию (более 140 евро за МВтч), поскольку страна полагается на сжиженный природный газ, который импортирует.

#италия #атомная энергетика
Источник: bloomberg.com
