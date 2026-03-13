Пилотный проект запустят в Токио до конца 2026 года

Uber, Wayve и Nissan достигли соглашения о сотрудничестве в области развития услуг автономного такси. Компании объединяются, чтобы запустить услуги роботакси в Токио уже в этом году. Пока что речь идёт о пилотном проекте, планируемом к запуску до конца года. Источник изображения: пресс-релиз Wayve

В рамках этого соглашения Wayve, разрабатывающая программное обеспечение для автономного вождения, внедрит его в электрокар Leaf от Nissan, который будет доступен для вызова в приложении такси Uber. При этом Wayve подчёркивает, что её технологии автономного вождения могут работать на любом транспортном средстве, с любым оборудованием и без использования карты высокого разрешения.

Wayve уже работает с другими компаниями для развития роботакси в разных странах мира. Uber также готова к сотрудничеству в этой области, стремясь стать ведущим приложением по вызову беспилотных такси. В то же время Nissan лишь стала одним из японских производителей, готовых принять участие в испытании роботакси у себя в стране.

Пока что роботакси не так распространённо по миру, поскольку во многих странах действуют жёсткие правила сертификации. Тем не менее, в некоторых штатах США и городах Китая местные жители могут воспользоваться услугами беспилотного такси.