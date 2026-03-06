Рассматриваются правила, при которых поставка более 200 тысяч чипов будет сопровождаться требованием об инвестициях

Издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Белом доме обсуждают новые правила экспорта чипов, используемых для развития искусственного интеллекта (ИИ), таких как H200 от NVIDIA и другие. В качестве условия для одобрения крупного экспорта США могут потребовать от иностранного государства инвестиции. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)В материале издания подчёркивают, что пока правила не согласованы окончательно, поэтому всё ещё может поменяться. Пока что ключевым изменением может стать то, что Вашингтон будет требовать от стран, желающих импортировать от 200 тысяч американских ИИ-чипов, инвестиции в строительство центров обработки данных на территории США. Странам, которые хотят приобрести от 1 тысячи до 100 тысяч ИИ-чипов, необходимо будет заключать межправительственное соглашение с Вашингтоном, как это было в случае с Саудовской Аравией. При этом правила не предоставят исключения тем странам, куда Вашингтон вовсе запретили поставки чипов.

Помимо этого, технологические компании NVIDIA, AMD и другие обяжут осуществлять мониторинг использования чипов иностранными клиентами. Более того, импортёр американских ИИ-чипов должен согласиться использовать программное обеспечение, предотвращающее объединение чипов «единый кластер» (мощная вычислительная система, состоящая из большого количества серверов, узлов или процессоров). В конечном итоге новые правила будут направлены на то, чтобы предотвратить несанкционированную передачу ИИ-чипов третьим странам и обеспечить более безопасное развёртывание самых мощных суперкомпьютеров за пределами США.