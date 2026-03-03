Некоторые готовы выложить сотни тысяч долларов за 10-часовую поездку в Саудовскую Аравию, откуда можно зафрахтовать частные самолёты до Европы

На фоне сохраняющейся напряжённости на Ближнем Востоке, которая затронула туристические страны региона, богатые предприниматели и влиятельные лица начинают отменять свои отпуска, планируя поездку обратно в Европу или США. Как сообщает издание Semafor, некоторые готовы отдать сотни тысяч долларов, чтобы покинуть Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) уже сейчас. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)По данным издания, частные охранные компании предлагают «билет из Дубая» в Саудовскую Аравию. Для этого компании арендуют парки внедорожников, на которых перевозят предпринимателей и чиновников в Эр-Рияд. По прибытию в Саудовскую Аравии появляется возможность зафрахтовать частные самолёты до Европы. Цена такого перелёта оценивается в 350 тысяч долларов, без учёта стоимости 10-часовой поездки в кортеже из внедорожников.

Генеральный директор брокерской компании по продаже частных самолетов Vimana Private Амир Наран подчеркнул, что Саудовская Аравия – единственный реальный вариант для тех, кто хочет прямо сейчас уехать из региона. Сотрудник охранной компании Alma Risk Иэн Маккл рассказал Semafor, что к ним обращались главы крупных корпораций, пытающиеся покинуть Ближний Восток в экстренном порядке.