Starlink от SpaceX станет спутниковой 5G‑сетью для смартфонов

Компания SpaceX объявила о своих планах по развитию спутникового интернета Starlink, который в будущем будет обеспечивать подключение мобильных телефонов к сети со скоростью до 150 Мбит/с (Starlink Mobile 5G). В случае, если компании удастся достичь этой цели, мобильный интернет Starlink станет сопоставим по скорости с 5G-сетями традиционных операторов. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)В настоящее время Starlink ориентирован в первую очередь на раздачу интернета с помощью терминалов, но первоначальная концепция расширяется. Новые планы по созданию высокоскоростного интернета для мобильных телефонов потребует от компании значительного расширения спутниковой группировки. SpaceX уже получила разрешение на запуск до 15 тысяч спутников D2C (Direct to Cell) и D2D (Direct to Device), что в 30 раз превышает текущую спутниковую группировку. Сама идея запуска Starlink Mobile 5G появилась после того, как компания приобрела у EchoStar лицензий на частотный спектр для развития технологии D2C.

SpaceX планирует начать тестирование Starlink Mobile 5G в конце 2027 года. К этому моменту компания получит все необходимые разрешения и расширит свою спутниковую группировку, чтобы начать тесты. Конечной целью является сделать так, чтобы даже в отдалённых районах, где нет сотового покрытия, телефон мог подключаться к спутниковому интернету со скоростью, сравнимой с 5G-сетью.