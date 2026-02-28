Сеул долгое время отказывался передавать картографические данные на зарубежные серверы

До недавних пор Южная Корея была одной из немногих стран, где нет корректного отображения Google Maps. В течение последних 20 лет Сеул блокировал попытки Google получить разрешение на экспорт высокоточных картографических данных на зарубежные серверы, в связи с чем отображение этой части Корейского полуострова на карте было неточным. Источник изображения: The New York Times

URL изображенияОднако, как сообщает издание Reuters со ссылкой на заявление Google, южнокорейское правительство всё же предоставило соответствующее разрешение при условии соблюдения строгих требований безопасности. Такими условиями является размытие на картах границ военных и других стратегических объектов, а также ограничение координат долготы и широты территории южной части Корейского полуострова в Google Maps и Google Earth.

Reuters акцентирует внимание на том, что решение Сеула с одной стороны нанесёт удар по местным компаниям Naver и Kakao, которые предоставляли картографические услуги населению, а с другой – развеет обеспокоенность США относительно дискриминации американских технологических компаний. Событие уже отразилось на акциях южнокорейских компаний – падение на 2,3% и 1,5% процентов соответственно.

Ранее Google в 2007 и 2016 годах уже пыталась добиться от Южной Кореи разрешение на экспорт данных для своих онлайн-карт, но этого так и не произошло. При этом в южной части полуострова не запрещены сервисы компании.