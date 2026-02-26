Компания пытается избежать очередного штрафа от антимонопольных регуляторов

Alphabet (США) готовится к тестированию изменений в поисковую систему Google, связанных с сервисами поиска отелей, авиабилетов и ресторанов. Это обусловлено давлением со стороны Европейского союза, который обвиняет компанию в том, что она якобы отдаёт предпочтение собственным сервисам в результатах поиска. Источник изображения: Google

URL изображенияGoogle будет выдавать результаты поиска по принципу VSS (Vertical Search Services), размещая вверху списка специализированных конкурентов, а не только свои сервисы (Google Hotel, Flight и другие). Сначала изменения затронут поиск жилья, а уже после другие категории. Ожидается, что соответствующие изменения будут ориентированы только на Европу, где регуляторы обеспокоены монополизацией Google.

Решение Alphabet по внесению изменений в поисковую систему Google можно назвать вынужденным, поскольку регуляторы из Европейского союза сигнализируют о готовности применить антимонопольное законодательство – Digital Markets Act (Закон о цифровых рынках). В случае, если компания проигнорирует требование регуляторов и откажется вносить изменения, ей грозят штрафы в размере до 10% до глобальной годовой выручки.