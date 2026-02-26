Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Reuters: Google внесёт изменения в поисковую систему из-за требований ЕС
Компания пытается избежать очередного штрафа от антимонопольных регуляторов

Alphabet (США) готовится к тестированию изменений в поисковую систему Google, связанных с сервисами поиска отелей, авиабилетов и ресторанов. Это обусловлено давлением со стороны Европейского союза, который обвиняет компанию в том, что она якобы отдаёт предпочтение собственным сервисам в результатах поиска.Источник изображения: Google
URL изображенияGoogle будет выдавать результаты поиска по принципу VSS (Vertical Search Services), размещая вверху списка специализированных конкурентов, а не только свои сервисы (Google Hotel, Flight и другие). Сначала изменения затронут поиск жилья, а уже после другие категории. Ожидается, что соответствующие изменения будут ориентированы только на Европу, где регуляторы обеспокоены монополизацией Google.

Решение Alphabet по внесению изменений в поисковую систему Google можно назвать вынужденным, поскольку регуляторы из Европейского союза сигнализируют о готовности применить антимонопольное законодательство – Digital Markets Act (Закон о цифровых рынках). В случае, если компания проигнорирует требование регуляторов и откажется вносить изменения, ей грозят штрафы в размере до 10% до глобальной годовой выручки.

#google #alphabet #поисковая система
Источник: reuters.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Эксперт показал, что происходит при использовании маломощного блока питания в ПК с RTX 5090
6
Эксперт сравнил GTX 1080 Ti и RTX 3060 12 ГБ в паре с Ryzen 9 7900X в ряде современных игр
3
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-3770 с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 1060 3 ГБ в популярных играх
3
Утечка раскрыла детали OnePlus 16: рамки тоньше миллиметра и аккумулятор 9000 мАч
1
Китайский производитель CXMT продаёт память DDR4 в два раза дешевле южнокорейских компаний
+
TechRadar назвали 6 лучших SSD-накопителей в феврале 2026 года
5
Моддеры и разработчики OptiScaler работают над совместимостью FSR 4 и API Vulkan через «мост» DX12
+
Глава Epic Games: Компьютеры игроков в Fortnite потребляют 30 ГВт — больше 500 суперкомпьютеров
+
Президент Кильского института экономики предрек исчезновение брендов BMW, Mercedes и VW к 2030 году
2
Основатель бренда Xbox предсказывает закрытие игрового подразделения в Microsoft
+
Владелец матплаты MSI пожаловался на повреждённые контакты и крышку Asus после ремонта по гарантии
+
Первый зампред «Сбера»: В гонку фундаментальных моделей ИИ новым игрокам входить уже бессмысленно
1
Samsung Galaxy S26 Ultra уступает Vivo X300 Ultra по размеру сенсоров второстепенных камер
1
AMD Radeon RX 9070 XT и RX 9060 XT заметно обогнали модели Nvidia по объёмам продаж в Mindfactory
19
Компьютеры Mac с 16 ГБ RAM столкнулись с проблемами при запуске требовательных игр
1
Володин: Правительство РФ должно сделать все для спасения «Почты России»
16
Компания Nothing продемонстрировала новый дизайн своего бюджетного смартфона Phone 4a
1
TechPowerUp провели масштабное тестирование 34 видеокарт в новом хорроре Resident Evil Requiem
2
Консоли ROG Ally, Ally X и Legion Go больше не будут получать обновления драйверов
2
Игровой монитор LG UltraGear 52G930B диагональю 52 дюйма стал доступен для предзаказа в США
+

Популярные статьи

Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
157
Почему не следует доверять «диванным экспертам» в Интернете
23
Для Xbox наступают тёмные времена — Аша Шарма перекладывает проблемы консоли на Сару Бонд
4
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
19
Обзор игровых мышек MSI Versa 300 Wireless и Versa 300 Wireless White
1

Сейчас обсуждают

JAX1979
10:26
Щяс набегут и начнут кричать, что видяха не раскрывает процессор))
SK Hynix инвестирует $15 млрд в производство полупроводников в Южной Корее
si-cat
10:22
Чегой-то эта хрень "первая в мире" ??? Попыток уже была куча, эффекта никакого: всё равно где-то густо, а где-то пусто, да ещё и рваное переключение светофоров 🤣
Астрономы ожидают яркого перерождения звезды WOH G64 в галактике Большое Магелланово Облако
Dentarg
10:21
Китайский турбодизель - звучит весело и безопасно. Удачи в поисках качественной зимней солярки в типовых местах обитания уазиков.
УАЗ «Патриот» с новым 2.0-литровым турбомотором успешно завершил зимние калибровочные испытания
si-cat
10:18
Да нехай делатели и разорятся - ну или давятся непроданным 🤣
Газета.ru: Россиян предупредили о подорожании шаурмы до 320 рублей
Dentarg
10:16
А помните, как говорили, что рапторлейки горят и надо брать АМД?
Эксперт столкнулся с выходом из строя двух Ryzen 9 9950X на одной и той же матплате ASRock
si-cat
10:15
Ламер он, а не эксперт 🤣
Эксперт столкнулся с выходом из строя двух Ryzen 9 9950X на одной и той же матплате ASRock
OgoGoLog
10:03
Каких хороших закрыли, кроме студии, которая делала HI-FI Rush (и которая всем составом сразу ушла к китайцам)? Один хлам позазкрывали. Arkane Austin, которые сделали Redfail - хорошая? Сони и то боль...
Для Xbox наступают тёмные времена — Аша Шарма перекладывает проблемы консоли на Сару Бонд
spoonch
10:02
заходите почаще в комменты, "любишь медок - люби и холодок"
Какой игровой ПК я собрал бы себе в 2026 году на ОЗУ DDR4 и почему в нем будет процессор не от AMD
Purga
10:02
Да, железки старые уже, некоторые игры вообще не запустить. Чисто для фильмов и сёрфинга ещё пойдёт.
Энтузиаст протестировал ПК на Core i7-3770 с 16 ГБ ОЗУ DDR3 и GTX 1060 3 ГБ в популярных играх
Garthar
10:00
Понимаешь в чем прикол, местячковый сленг узкой части коммунити одной игры не является определяющим роли в онлайн играх в целом. Даже в рамках указанных тобой игр это совсем не общепринятый сленг. Есл...
Кто есть кто в онлайн-играх — обзор интересных ролей и типов игроков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter