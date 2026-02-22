Буквально пару дней назад следующий месяц рассматривался как вероятное окно для запуска

Администратор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джаред Айзекман (Jared Isaacman) подтвердил информацию о технических проблемах на стартовой площадке Space Launch System, из-за чего запуск миссии Artemis II («Артемида») в марте больше невозможен. Руководитель NASA признал, что такие новости разочаровывают, но напомнил о подобных инцидентах в прошлом, когда успешному проведению миссии предшествовали трудности. Источник изображения: NASANASA планирует вернуть космический аппарат для лунной миссии обратно в цех сборки, чтобы устранить неполадки, в частности, нарушение потока гелия в промежуточной криогенной ступени двигателя. После того, как технические проблемы будут устранены, ведомству предстоит вновь испытать аппарат, а уже после этого станут известные предварительные сроки запуска Artemis II.

Стоит отметить, что буквально несколько дней назад NASA поместило на плановый карантин астронавтов, готовящихся совершить полёт в составе экипажа Artemis II. Такое решение было необходимо, чтобы сохранить гибкость и сделать возможным запуск миссии в марте. Однако, несмотря на планы, миссия всё-таки откладывается.