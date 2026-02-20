Компания приостановила продажу компьютерного оборудования в стране по решению суда

Не так давно тайваньские компании Acer и Asus приостановили продажу компьютеров и ноутбуков в Германии по решению суда. Компании находятся в судебных разбирательствах с Nokia, которая настаивает на нарушении своих патентных прав. Предполагалось, что судебное решение не скажется на обычных пользователях Acer и Asus из Германии, но это не так. Источник изображения: AsusКак сообщает немецкий портал HardwareLuxx, обе компании отключили доступ к своим немецким сайтам, поэтому пользователи не могут скачать драйвера и обновления для своего оборудования. При попытке зайти на сайт говорится, что сайт временно закрыт для проведения работ по улучшению сервиса. Временные трудности связывают с обновлением ассортимента товаров, в частности, удалением из него компьютеров и ноутбуков.

На момент написания новости Acer уже возобновила работу сайта, причём можно заметить, что из продажи действительно пропали ноутбуки и компьютеры. В то же время Asus по-прежнему не открывает доступ к своему сайту, обещая возобновить работу в ближайшее время.

Таким образом, пользователи продукции Asus столкнутся с определёнными трудностями при попытке обновить программное обеспечение, по крайней мере, в ближайшее время. В настоящее время судебные разбирательства между Acer, Asus и Nokia продолжаются. На продажах ноутбуков и компьютеров в Германии это практически не отразилось, поскольку склады ритейлеров заполнены, но ситуация может усугубиться в долгосрочной перспективе, когда тайваньские компании не смогут завезти новую продукцию из-за судебного ограничения.