На предприятии наладят серийный выпуск ракет NSM и JSM

Компания Kongsberg Defense and Aerospace провела церемонию начала строительства первого в США завода по производству противокорабельных ракет Naval Strike Missile (NSM) и Joint Strike Missile (JSM) морского и воздушного базирования соответственно, которые предназначены для нанесения ударов по военным кораблям. Об этом сообщает издание Naval News, ссылаясь на официальный пресс-релиз норвежской компании.

Предприятие строят в городе Джеймс-Сити (штат Вирджиния), недалеко от военно-морской базы в Йорктауне, где ВМС США хранит своё вооружение. Местные власти посетили церемонию, учитывая, что завод в их штате более 180 рабочих мест, а также принесёт 100 миллионов долларов, не говоря уже о способности поддержать местную промышленность.

Вышеупомянутые ракеты NSM и JSM технически могут наносить удары и по суше, но изначально их разрабатывали именно для морских ударов. JSM является модернизованной версией NSM, разработанной специально для крепления на истребителях, включая новый самолёт ВВС США F-35A.

Сейчас на участке Kongsberg Defense and Aerospace проводится лишь подготовка к строительству, а полноценные работы начнутся во втором квартале 2026 года. В конце 2027 года завод может успешно запустить производство, готовясь выйти на максимальные производственные мощности через год после этого.