Nacvark
Британская компания усовершенствует БПЛА ULTRA для полётов на 2000 км с полезной нагрузкой 200 кг
Дрон разрабатывался для выполнения как гражданских, так и военных миссий

Компания Windracers (Великобритания), специализирующаяся на производстве беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщила о работе над модернизированным вариантом грузового дрона ULTRA дальнего радиуса действия. Первоначальная конфигурация дрона, предназначенного для выполнения гражданских и военных миссий, могла преодолевать до 1 тысячи километров с полезной нагрузкой весом до 100 килограммов.

Однако теперь британская компания усовершенствовала его, чтобы он мог летать на расстояния до 2 тысяч километров. На этом ещё не всё: в планах компании довести максимальный вес полезной нагрузки до 200 килограммов. Такая модернизация обусловлена растущим спросом и запланированным на конец этого месяца выполнением миссий оборонного, гуманитарного, исследовательского и гражданского назначения.

Помимо этого, Windracers работает над расширением производственных мощностей, чтобы производить сотни БПЛА ULTRA в течение нескольких дней. Его уже применяют в Восточной Европе, в Америке (на Аляске), а также арктических регионах. Говоря о военном значении этой модернизации, следует подчеркнуть, что озвученные характеристики могут сравнять ULTRA по эффективности с крылатыми ракетами.

#великобритания #бпла #ultra
Источник: windracers.com
