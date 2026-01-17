Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Корпус морской пехоты США заказывает барражирующие боеприпасы Bolt-M на сумму $23,9 млн
Суммарно будет поставлено 600 дронов-камикадзе

Компания Anduril Industries (США) сообщила о подписании контракта на поставку Корпусу морской пехоты США 600 барражирующих боеприпасов Bolt-M. Общая стоимость контракта составляет 23,9 миллионов долларов.

Отмечается, что заключение контракта произошло после 13-месячных испытаний морскими пехотинцами, в ходе которых уже было поставлено 250 дронов-камикадзе. По итогам испытаний Anduril удалось подтвердить технические характеристики Bolt-M, добившись перехода к следующему этапу программы, предусматривающему поставку барражирующих боеприпасов уже для оперативного развёртывания. Поставки будут осуществляться с февраля 2026 года по апрель 2027 года.

После того, как Корпус морской пехоты США летом 2026 года примет решение об официальном развёртывании Bolt-M, дроны-камикадзе будут использоваться для проведения различных тренировок. Компания Anduril продолжит инвестировать в производственные мощности, чтобы удовлетворить спрос морских пехотинцев на барражирующие боеприпасы. В планах компании наладить производство на уровне 175 дронов-камикадзе в месяц.

Bolt-M предназначен для нанесения ударов на расстоянии до 20 километров. Дроны-камикадзе сохраняют автономность в течение 40 минут, неся 1,4 кг полезной нагрузки. Модульная полезная нагрузка позволяет поражать различные цели, включая укреплённые позиции.

#сша #anduril #барражирующие боеприпасы
Источник: anduril.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пользователь повредил 16-контактный разъём ускорителя Nvidia H200 Hopper стоимостью 30 000$
3
Пользователь отдал старый MacBook Pro в ремонт и получил взамен новую модель за $4000
2
Два обладателя видеокарт RTX 50 от PNY сообщили о сбоях из-за неправильно наклеенного стикера
2
Армия США представила прототип основного боевого танка M1E3 Abrams с ракетной установкой на башне
2
РИА Новости: Объявление о продаже аэропорта «Домодедово» появилось на площадке «Авито»
+
Минобороны Германии проводит анкетирование молодёжи для прохождения добровольной службы
2
Моддер припаял к RTX 5090 дополнительный 16-контактный разъём и добился TDP более 1500 Вт
2
Тайна сохранности 800-летней мумии в Китае раскрыта учёными Фуданьского университета
+
Слухи о применении американцами акустического оружия при задержании Мадуро опровергаются экспертами
+
Вторая газовая турбина ГТЭ-170.1 готовится к отправке на Артёмовскую ТЭЦ-2
+
Ryzen 9 9950X3D2 с двойным кэшем 3D V-Cache протестирован на матплате для оверклокеров в Geekbench
+
«Пробуждённая» чёрная дыра возобновила активность после 100 миллионов лет молчания
+
Учёные в Бразилии обнаружили гарпуны возрастом около 5000 лет для охоты на китов
+
Франция заказывает 7 тысяч военных грузовиков Mercedes-Benz Zetros
+
Ученые расшифровали геном ДНК вымершего шерстистого носорога возрастом свыше 14 000 лет
+
Американская компания Epirus успешно испытала микроволновую систему против дронов на оптоволокне
1
Польская соляная шахта Величка благодаря внедрению ИИ-ассистентов ставит рекорды посещаемости
+
Эммануэль Макрон заявил о необходимости разработки европейскими странами аналога "Орешника"
+
ASUS прекращает производить гарантийное обслуживание по международной программе в России и Беларуси
2
Армия США получит новые конвертопланы MV-75 в этом году
+

Популярные статьи

«Гренландия 2: Миграция»: когда продолжение еще хуже (субъективное мнение)
7
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
6
Как дедушка Леший праздники сборками сверхбюджетных ПК отмечал. Часть 1: Intel
+

Сейчас обсуждают

Штопор
18:07
Хорошо горят, кучно.
Зафиксировано сразу три новых случая выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
HWSCRU
18:00
"Маленькая", "синяя". ))) Все эти дефициты, уже проходили, идут они нахуй, со своими дефицитами искусственными.
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
mozghru
17:58
Делегацию встречающих американских зелёных человечков пополнят? Европейские куколды уже начали делать вид,что островок в общем-то всегда принадлежал США..
Эстония направит в Гренландию до 10 военных для защиты острова
Китя.
17:19
Там не пара уже давно за 100ку перевалило.
Зафиксировано сразу три новых случая выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
Китя.
17:11
Ухты. Снова горят процессоры 9800X3D. Хорошо что не стал покупать его. Пронесло.
Зафиксировано сразу три новых случая выхода из строя процессоров Ryzen 7 9800X3D
wooopggabg
17:03
А в чем лидерство то? В Шанхае беспилотные маршрутки ходят уже года два как, может и больше. В Японии линия беспилотного метро открылась в 1989 году, то есть почти 40 лет назад
В столичном метро началось тестирование первого в России беспилотного поезда «Москва-2024»
salexa
16:51
на..х они нужны..тока движению мешают f....k
Роверы-доставщики «Яндекса» выполнили 850 тысяч заказов по России
Любое Имя
16:45
Да ладно Sky-Truck: Тип: Тяжелый транспортно-логистический беспилотник. Характеристики: Взлетная масса до 2500 кг, грузоподъемность до 600 кг, до 5 часов полета, дальность до 480 км. Применение: Дост...
ВМС Великобритании провели первый полёт беспилотного вертолёта Proteus
Truandale
15:54
Эту песню я слышу уже лет двадцать. И что-то народ всё это время так и не горит желанием массово переезжать на пингвина. Сегодня разработчики делают игры в первую очередь под экосистему Windows — и D...
Linux позволил запустить ряд современных игр на RX 580 и обеспечил больший fps на фоне Windows 11
Nahoni
15:43
Обычная практика в США.
Пользователь отдал старый MacBook Pro в ремонт и получил взамен новую модель за $4000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter