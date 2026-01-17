Суммарно будет поставлено 600 дронов-камикадзе

Компания Anduril Industries (США) сообщила о подписании контракта на поставку Корпусу морской пехоты США 600 барражирующих боеприпасов Bolt-M. Общая стоимость контракта составляет 23,9 миллионов долларов.

Отмечается, что заключение контракта произошло после 13-месячных испытаний морскими пехотинцами, в ходе которых уже было поставлено 250 дронов-камикадзе. По итогам испытаний Anduril удалось подтвердить технические характеристики Bolt-M, добившись перехода к следующему этапу программы, предусматривающему поставку барражирующих боеприпасов уже для оперативного развёртывания. Поставки будут осуществляться с февраля 2026 года по апрель 2027 года.

После того, как Корпус морской пехоты США летом 2026 года примет решение об официальном развёртывании Bolt-M, дроны-камикадзе будут использоваться для проведения различных тренировок. Компания Anduril продолжит инвестировать в производственные мощности, чтобы удовлетворить спрос морских пехотинцев на барражирующие боеприпасы. В планах компании наладить производство на уровне 175 дронов-камикадзе в месяц.

Bolt-M предназначен для нанесения ударов на расстоянии до 20 километров. Дроны-камикадзе сохраняют автономность в течение 40 минут, неся 1,4 кг полезной нагрузки. Модульная полезная нагрузка позволяет поражать различные цели, включая укреплённые позиции.