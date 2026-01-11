Чиновники из Белого дома предварительно обсудили, каким может быть военная операция против Тегарана, если поступит соответствующий приказ

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Белом доме прошли предварительные консультации по поводу возможных ударов по Ирану. Среди тем для обсуждения – как осуществить операцию, чтобы это соответствовало целям Вашингтона, в частности, какие объекты могут стать целью американской армии.

Один из источников издания отметил, что пока нет единого мнения, как США должны поступить по отношению к Ирану. В Пентагоне не проводят никакие перемещения личного состава или военной техники, связанные с подготовкой к возможному удару. В материале издания акцентируют внимание на том, что обсуждения военных ударов являются частью планирования, которое не всегда говорит о неминуемой военной операции.

Говоря о теоретическом планировании, наиболее реалистичным сценарием в Белом доме считают «широкомасштабный воздушный удар», то есть действия, аналогичные по масштабности ударам США по Ирану летом 2025 года. Информация The Wall Street Journal прозвучала на фоне массовых протестов в Иране. Президент США Дональд Трамп предупреждал Тегеран, что Вашингтон может вмешаться в ситуацию на стороне протестующих, если по ним будет открыт огонь.