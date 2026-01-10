Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Венесуэла помогла США в захвате нефтяного танкера Olina
Судно пыталось покинуть Венесуэлу без разрешения США

Вчера Береговая охрана США провела операцию, в ходе которой осуществила высадку на нефтяной танкер Olina. Судно под флагом Восточного Тимора пыталось прорвать организованную Вашингтоном морскую блокаду в Карибском море, но американская армия помешала ему это сделать.

Позже, когда Южное командование Вооружённых сил США подтвердило захват танкера, президент страны Дональд Трамп (Donald John Trump) поделился подробностями. По его словам, временное правительство Венесуэлы оказало поддержку США в захвате танкера, пытавшегося покинуть венесуэльский порт. Теперь судно возвращают обратно к берегам Венесуэлы, а загруженная нефть будет конфискована с целью дальнейшей передачи США для её продажи по рыночной стоимости.

В составе экипаж танкера Olina было два гражданина России, но большая часть моряков родом из Украины. Стоит напомнить, что после задержания США танкера Marinera россияне, входившие в экипаж, были освобождены. Как сообщают иностранные СМИ, включая The Wall Street Journal, танкер Olina может быть частью российского «теневого флота». Регистрационный номер судна совпадает с бывшим Minerva M, который в этом году попал под санкции США и Европейского союза, в связи с перевозкой российской нефти. По всей видимости, нефтяной танкер занимался преимущественно перевозкой подсанкционной нефти.

#сша #нефть #венесуэла #танкер
Источник: truthsocial.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
6
В «Столото» рассказали, что победители не спешат забирать свои миллионные выигрыши в «Русском лото»
3
Блэкаут в Берлине стал самым продолжительным с 1945 года
3
Армия США готовится к оценке первого прототипа своего нового основного боевого танка M1E3 Abrams
+
Магазин в Японии просит геймеров продать ему свои старые ПК
+
Два новых эксперимента подтвердили правоту Бора в споре с Эйнштейном о свойствах фотона
5
Razer представила портативный ИИ-ускоритель на базе Tenstorrent Wormhole и рабочую станцию для ИИ
+
Ryzen 7 5800X неожиданно стал самым продаваемым процессором на площадке Amazon Германия
1
Украина переносит часть производства БПЛА и ракет в Польшу
1
YouTube-канал EDWARD Gaming опубликовал краткую инструкцию по активации DLSS 4.5 в играх
1
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
2
Процессоры AMD в несколько раз опережают модели Intel по продажам в немецком Amazon
+
Маркетплейсам придётся показывать российские товары в списке рекомендованных
+
Руководство Dell признало – покупателям не интересен искусственный интеллект в ПК
+
США покидают 66 международных организаций
4
Janes: Индонезия стремится приобрести у Южной Кореи истребители KF-21 Boramae в кредит
+
Внешняя видеокарта ONEXGPU 3 на базе AMD Radeon RX 9070 XT ограничена мощностью 180 Вт
+
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
1
AOC представила 27-дюймовый игровой монитор AGON PRO AG276QSG2 с поддержкой NVIDIA G-SYNC Pulsar
+
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
7

Популярные статьи

Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
24
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
2
«Шелби Оукс. Город-призрак», «Тайны пещер Регулус», «Операция Левиафан»: краткий обзор фильмов
+
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
23
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
17
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
6

Сейчас обсуждают

ark-bak
03:04
Главное чтобы эти страны остались существовать в течение этих 10 лет.
The Telegraph: США и Украина могут подписать экономическое соглашение общей стоимостью $800 млрд
ark-bak
03:03
И вправду антикризисное решение - хавать кал.
Что делать, если нужен ПК, а денег мало - три антикризисные сборки за 28, 40 и 45 тысяч рублей
MriS
02:23
DLSS 4.5 для режимов Performance и Ultra Performance, а не Quality. Нафиг Quality включать, клоуны 🤣
NVIDIA DLSS 4.5 снижает производительность видеокарт
E. S.
01:45
Нормальная - все берут же
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
E. S.
01:45
Да и красных не видать чото... Видимо валяются под столом, ржут аки кони, гады!..
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
E. S.
01:41
Даа Официально объявлено уже
Задержанный США танкер «Маринера» оказался пустым и имел в своём экипаже всего лишь двух россиян
Алексей Нефёдов
01:29
>И благодаря щедрой Нвидиа которая дала всем владельцам RTX DLSS 4.5 гамаю в новые игры на 3050 с отличным качеством, и с RT. Плохие новости - 4.5 приводит к падению до 25% FPS на двадцатой и тридцат...
Как продлить жизнь старому ПК, если с такими ценами на ОЗУ и SSD покупку нового придется отложить
artemuss1990
01:24
Да пздц я не знаю как такие толстые проводники на этом кабеле можно расплавить. Может они наконец признаются что это никакая ни не правильная установка, а дело в самой схеме питатия. Балансира нахер...
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Bryant333
01:14
Зазевал чет. 65 лет прошло как никак, а они все еще работают.
Во Франции работают над созданием многоразовой космической ракеты на базе системы запуска Ariane 6
swr5
00:11
Да возьмите купите толстый медный одножильный электропровод в хоз. магазине и припаяйте вы карту к блоку питания через него.
Рекомендации производителя не помогли владельцу RTX 5090 избежать расплавления разъёма питания
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter