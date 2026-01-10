Судно пыталось покинуть Венесуэлу без разрешения США

Вчера Береговая охрана США провела операцию, в ходе которой осуществила высадку на нефтяной танкер Olina. Судно под флагом Восточного Тимора пыталось прорвать организованную Вашингтоном морскую блокаду в Карибском море, но американская армия помешала ему это сделать.

Позже, когда Южное командование Вооружённых сил США подтвердило захват танкера, президент страны Дональд Трамп (Donald John Trump) поделился подробностями. По его словам, временное правительство Венесуэлы оказало поддержку США в захвате танкера, пытавшегося покинуть венесуэльский порт. Теперь судно возвращают обратно к берегам Венесуэлы, а загруженная нефть будет конфискована с целью дальнейшей передачи США для её продажи по рыночной стоимости.

В составе экипаж танкера Olina было два гражданина России, но большая часть моряков родом из Украины. Стоит напомнить, что после задержания США танкера Marinera россияне, входившие в экипаж, были освобождены. Как сообщают иностранные СМИ, включая The Wall Street Journal, танкер Olina может быть частью российского «теневого флота». Регистрационный номер судна совпадает с бывшим Minerva M, который в этом году попал под санкции США и Европейского союза, в связи с перевозкой российской нефти. По всей видимости, нефтяной танкер занимался преимущественно перевозкой подсанкционной нефти.