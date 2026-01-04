Сообщается, что объект находился под контролем террористических групп

Вчера Военно-воздушные силы Великобритании и Франции провели совместную операцию на территории Сирии, нанеся удар по подземному складу для хранения оружия и взрывчатых веществ в нескольких километрах к северу от города Пальмира. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Отмечается, что объект находился под контролем террористических организаций, в самом районе отсутствовало какое-либо гражданское население. Удар был осуществлён британским истребителем Eurofighter Typhoon FGR4 при поддержке самолёта-заправщика Voyager. Самолёт сбросил 500-фунтовые (около 230 килограммов) авиационные бомбы Paveway IV, которые поразили несколько туннелей, ведущих к подземному объекту. Оборонные ведомства стран ещё оценивают, насколько результативным был удар, но предварительные данные указывают на успешное выполнение миссии. Нет никаких признаков того, что удар представлял какую-либо опасность для гражданского населения.

Министр обороны Великобритании Джон Хили подчеркнул, что нанесённым британской армией ударом Лондон демонстрирует приверженность борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии, где по-прежнему действуют отдельные террористические группы.

Стоит напомнить, что 20 декабря 2025 года США также наносили удар по Сирии, выбрав широкий спектр целей. Целями ударов, как и в данном случае, были объекты террористов.