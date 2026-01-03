Контракт был заключён в срочном порядке

Управление по техническому обслуживанию авиационной техники (DMAé) заключило два новых контракта с компанией TrustComs, специализирующейся на решениях по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщает издание Army of Recognition со ссылкой на пресс-релиз ведомства в составе французских вооружённых сил.

В пресс-релизе объясняют, что ведомство отреагировало на растущие случаи полёта неизвестных дронов как во Франции, так и в странах, где французская армия размещает свои силы в рамках межсоюзных операций. Французская компания поставит DMAé дополнительные возможности по информированию и нейтрализации БПЛА. Не уточняется, какие именно системы будут поставлены, но они имеют возможности по обнаружению, идентификации и нейтрализации дронов.

Судя по опубликованным фото и ассортименту TrustComs, ведомство заказывает системы DroneBlocker и InfoDrone. Речь идёт о небольших мобильных системах пассивного обнаружения и локализации радиочастотного сигнала на 360°, которые также имеют возможности радиоэлектронной борьбы. Таким образом, системы могут обеспечить защиту определённых объектов от небольших FPV-дронов, но не более крупных и технологических БПЛА.