Суммарно Украина получила от западных стран военную помощь на сумму $45 млрд

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своём Telegram-канале сообщил об оказанной Украине в прошлом году военной помощи на общую сумму 45 миллиардов долларов, что на 30% больше, чем в 2024 году. При этом более 6 миллиардов долларов были направлены на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в рамках так называемой «датской модели».

Речь идёт об инициативе Дании по инвестированию в украинское производство. В Копенгагене сочли, что им выгоднее заказывать оружие для Украины у украинских компаний, а не европейских, поскольку это дешевле и сроки поставок значительно меньше. Как итог, к «датской модели» присоединились ряд других стран, включая Великобританию, Канаду, Швецию, Норвегию, Исландию, Литву и Эстонию. Помимо этого, страны Европы, в том числе Великобритания, передали Киеву 3 миллиарда долларов доходов от замороженных российских активов, которые впоследствии также потратили на развитие местного ОПК.

Украинские власти называют собственное производство одним из своих приоритетов. Тем не менее Киев работает и над тем, чтобы наладить производство собственного оружия за рубежом. В заявлении Шмыгаля говорится, что им удалось достигнуть соответствующих договорённостей с 25 иностранными оборонными компаниями.