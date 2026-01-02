Вашингтон призывает к сдержанности и конструктивному диалогу

После того, как США ближе к концу прошлого года объявили об одобрении продажи Тайваню оружия на 11,1 миллиардов долларов, Китай начал крупные военные учения «Справедливая миссия 2025» (Just Mission 2025) у берегов острова. В ответ Тайбэй лишь подтвердил приверженность своей обороне, а реакция США до недавних пор отсутствовала даже на уровне дипломатических ведомств.

Уже в начале этого года заместитель пресс-секретаря Государственного департамента Томас Пиготт (Tommy Pigott) обнародовал официальное заявление, в котором обвинил Китай в «неоправданном усилении напряжённости» в Индо-Тихоокеанском регионе из-за риторики в отношении Тайваня. Американский дипломат призвал Пекин проявить сдержанность, прекратив военное давление и начав конструктивный диалог.

Пиготт подчеркнул, что США поддерживают «мир и стабильность» в Тайваньском проливе и выступают против односторонних изменений статус-кво, в том числе с применением военной силы. Иными словами, Вашингтон осуждает военное вторжение на территорию острова силами китайской армии.

Как известно, власти Китая неоднократно призывали США воздержаться от поставок оружия Тайваню. Вслед за последним подобным заявлением Пекина американские власти как раз таки объявили об одобрении новой поставки оружия.