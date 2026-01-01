В стране осталось множество неразработанных месторождений нефти

Нигерийская государственная нефтедобывающая компания (NNPC), являющаяся крупнейшим в Африке производителем нефти, планирует в этом году исправить ситуацию с недофинансированием нефтяной отрасли, начав разработку новых месторождений для увеличения общей добычи. Об этом сообщает издание Bloomberg, ссылаясь на источники в лице высокопоставленных чиновников.

По данным издания, к концу десятилетия страна планирует привлечь 30 миллиардов долларов инвестиций, которые позволят исправить ситуацию с до сих пор неразработанными месторождениями. Уже в начале этого года NNPC будет объявлен новый тендер на разработку месторождения нефти. Помимо этого, NNPC рассматривает возможность продажи нерентабельных месторождений нефти. Источники издания предполагают, что, вероятнее всего, Нигерии всё же удастся получить большую часть из запланированной суммы инвестиций.

Ожидается, что в этом году добыча нефти будет увеличена на 5% – до 1,8 миллиона баррелей в сутки. К 2030 году, в соответствии с планами, показатель может достичь 4 миллионов баррелей в сутки. Для сравнения, добыча нефти в Иране в 2024 году в среднем была на уровне 3,5 миллионов баррелей в сутки.