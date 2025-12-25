Военные США обеспокоены стремительными темпами роста китайского арсенала

Министерство обороны США видит потенциальную угрозу безопасности со стороны Китая из-за стремительного увеличения страной своего арсенала ядерных и стратегических вооружений. Об этом сообщает издание Defense News, ссылаясь на опубликованный Пентагоном ежегодный отчёт о Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

По последним оценкам Пентагона, на конец 2024 года ядерный арсенал Китая состоял из более чем 600 боеголовок. Тем не менее Пекин стремительно движется к увеличению своего арсенала до 1 тысячи ядерных боеголовок к 2030 году. Помимо этого, китайская армия усовершенствовала возможности системы предупреждения о ракетном нападении.

Пентагон также видит стремительный рост китайского судостроения, которое уже обеспечило военно-морским силам НОАК строительство трёх авианосцев. К 2035 году авианосный флот страны может состоять уже из 9 кораблей, в то время как у США сейчас есть только 11 авианосцев. Как известно, Китай уже превзошёл США по количеству боевых кораблей.

Военные США пришли к выводу, что с 2023 по 2024 год оборонный бюджет Китая вырос на 5,2%. Однако, как считает американское военное командование, на деле оборонный бюджет не охватывает все фактические расходы Пекина на оборону. Дело в том, что многие китайские технологии и оборудование относятся к категории двойного назначения, то есть сейчас они используются в гражданских целях, а при необходимости послужат военным.