Все 12 кораблей удалось построить всего лишь за 6 лет

Вчера компания Mitsubishi Heavy Industries (Япония) провела церемонию спуска на воду 12-го фрегата класса Mogami, которому было присвоено имя «Йоши». Спущенный на воду фрегат является последним из запланированных к строительству. Его строительство началось относительно недавно – в июле 2024 года. Таким образом, путь от строительства до спуска на воду занял менее чем два года.

Присутствовавший на церемонии министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми выразил благодарность всем причастным к строительству фрегата. Корабль отбуксируют к причалу для дальнейшего дооснащения, которое позволит передать его Силам самообороны Японии уже в 2026 году.

Фрегаты Mogami имеют длину 130 метров и ширину 16,3 метра при водоизмещении 5,5 тысяч тонн. Скорость хода составляет около 30 узлов, а на борту судна размещено 90 человек экипажа. Из вооружения у корабля системы вертикального пуска ракет, отсеки для размещения подводных дронов и зенитные пушки.

Примечательно, что все 12 фрегатов Mogami были построены в короткий срок – шесть лет. Их строительство началось в 2019 году, а завершилось к концу 2025 года. Такие результаты демонстрируют высокий уровень профессионализма японской строительной отрасли. Для сравнения, в США за эти же сроки судостроение с его системными проблемами вряд ли смогло бы спустить на воду даже пять кораблей такого размера.