Власти сочли, что турбины помешают работе радаров

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о приостановке аренды морского дна для строительства в Атлантическом океане пяти ветряных электростанций (ВЭС). Основной аргумент – возможная угроза национальной безопасности, обнаруженная Министерством обороны США. Дело в том, что массивные турбины могут нарушить работу радаров, создав помехи, которые идентифицируют как ложные цели.

Министр внутренних дел США Дуг Бёргам после принятия данного решения подчеркнул неэффективность ВЭС: пять строящихся проектов «обеспечивают столько энергии, сколько один газопровод». Помимо этого, американский министр указал на другие факторы: ненадёжность, дороговизну и необходимость в «щедрых субсидиях» от правительства США.

Принятое решение приведёт к остановке строительства ВЭС Vineyard Wind (Массачусетс), Coastal Virginia Offshore Wind (Вирджиния), Sunrise Wind (Нью-Йорк), Empire Wind (Нью-Йорк) и Revolution Wind (Род-Айленд). Все пять проектов были сертифицированы при экс-президенте Джо Байдене. Не исключено, что строительство ВЭС возобновят после доработки мер безопасности застройщиками