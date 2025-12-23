Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
В США прекращают строительство пяти ветровых электростанций из-за помех радарам
Власти сочли, что турбины помешают работе радаров

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение о приостановке аренды морского дна для строительства в Атлантическом океане пяти ветряных электростанций (ВЭС). Основной аргумент – возможная угроза национальной безопасности, обнаруженная Министерством обороны США. Дело в том, что массивные турбины могут нарушить работу радаров, создав помехи, которые идентифицируют как ложные цели.

Министр внутренних дел США Дуг Бёргам после принятия данного решения подчеркнул неэффективность ВЭС: пять строящихся проектов «обеспечивают столько энергии, сколько один газопровод». Помимо этого, американский министр указал на другие факторы: ненадёжность, дороговизну и необходимость в «щедрых субсидиях» от правительства США.

Принятое решение приведёт к остановке строительства ВЭС Vineyard Wind (Массачусетс), Coastal Virginia Offshore Wind (Вирджиния), Sunrise Wind (Нью-Йорк), Empire Wind (Нью-Йорк) и Revolution Wind (Род-Айленд). Все пять проектов были сертифицированы при экс-президенте Джо Байдене. Не исключено, что строительство ВЭС возобновят после доработки мер безопасности застройщиками

#сша #вэс
Источник: nytimes.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Хорватский фридайвер 14 июня 2025 установил мировой рекорд, задержав дыхание под водой на 29 минут
2
Новые китайские видеокарты Moore Threads обеспечат в 15 раз более высокую производительность в играх
7
Австралия завершила передачу Украине 49 танков M1A1 Abrams спустя почти два года
3
Энтузиаст приобрел GeForce RTX 5090 за $40 в Китае и удивился реально доставленной ему видеокарте
2
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые поднялся в воздух с новым мощным двигателем
11
NVIDIA может прекратить выпуск RTX 5060 Ti с 16 ГБ памяти
1
Ремонт кухни на английской ферме обернулся находкой тайника с монетами XVII века
2
Эксперты прогнозируют резкий рост цен на ПК во второй половине 2026 года
5
Зафиксирован взрыв сверхкилоновой, порожденной столкновением нейтронных звезд
+
США объявили о крупнейшей в истории продаже оружия Тайваню на $11,1 млрд
4
Илон Маск стал первым человеком в истории с состоянием cвыше 700 миллиардов долларов
3
Пользователь случайно купил два инженерных образца GeForce RTX 3080 Ti 20 ГБ
+
Покупатель ROG Matrix RTX 5090 за $4000 не смог подключить кабель из-за смещённого разъёма питания
4
Якутский город Покровск стал самым холодным местом на Земле за прошедшие сутки
2
Президент Blizzard обозначила новые цели — выпускать одну-две крупных игры или дополнения в год
+
Провал попытки изъятия российских активов лег новым бременем на кошельки европейцев
+
Airbus выделит 50 млн евро на перенос данных в европейскую юрисдикцию
+
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
9
Покупатель комплекта DDR5 получил модули DDR4 с неплотно прилегающими радиаторами
3
Создатель Painkiller выразил недовольство перезапуском франшизы
2

Популярные статьи

13 популярных процессоров для игровых ПК, потерявших актуальность после повышения цен на ОЗУ
80
Перспективы дезинфляции в России
47
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A850GL PCIE5 White
+
Климатическое оружие против FPV-дронов — перспективы и окупаемость направления
3
QLED Смарт ТВ, воспроизводящий любой контент: обзор Dune HD Q55R1
+
Рейтинг лучших видеорегистраторов с 4G и удаленным онлайн-мониторингом
+

Сейчас обсуждают

corsi
04:58
Пусть сначала в очко засунут все свои 100500 недоядер - тогда посмотрим.
Информатор раскрыл планы Intel о выпуске процессоров на ближайшие несколько лет
VRoman
04:38
Обхожусь без неё, мне это не для имиджа. Но не редко вешаю по 3 кг на ноги для тренеровки мышц.
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
VRoman
04:37
"эффективные ядра Golden Eagle обеспечат ещё больший рост по сравнению с предшественниками, что связано с концепцией унифицированных ядер" - Т.е. как я понял будет одна архитектура у всех ядер? Было б...
Информатор раскрыл планы Intel о выпуске процессоров на ближайшие несколько лет
Xenosag
04:19
С вин10 не подружили его ещё ?
Нативный драйвер NVMe ускоряет SSD в Windows 11 до 85%
Vergo
04:15
А чего еще другого можно ждать от чудовищно надувшихся пузырей криптовалют и ИИ? Надули? Получите обесценивание валют и галопирующие цены. Ничем не обеспеченные "какбы деньги" автоматически вздува...
IDC: В 2026 году стоимость комплектующих продолжит расти ускоренными темпами
Garthar
04:12
Мотор колесо уже много лет используется на карьерных самосвалах. Что они нового то хотят предложить?
Новые двигатели могут сделать электромобили на 450 кг легче и увеличить запас хода
Remarc
04:07
надо им сделать 1 p ядро и 31 e ядро
Информатор раскрыл планы Intel о выпуске процессоров на ближайшие несколько лет
32Влад32
03:50
А снижение цен не запланировано?
Информатор раскрыл планы Intel о выпуске процессоров на ближайшие несколько лет
32Влад32
03:49
Товар залежался? Надо срочно напугать потребтеля, чтобы побежал скупать не проданное.
IDC: В 2026 году стоимость комплектующих продолжит расти ускоренными темпами
Blackengine
03:49
Учитывая полную коридорность и заскриптованость колды, проблем с разработкой не будет...
Зампред комитета Госдумы Михаил Делягин просит Минцифры создать российский аналог Call of Duty
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter