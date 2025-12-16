Первые испытания начались спустя 45 дней после подписания контракта с ВМС США

Компания Northrop Grumman (США) опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила о проведённых испытаниях системы поиска мин AN/AQS-24, интегрированной с автономным надводным аппаратом противоминной борьбы. Интеграция надводного дрона с проверенной системой поиска мин произошла по заказу Военно-морских сил США.

Отмечается, что первые испытания удалось организовать всего через 45 дней после подписания контракта. Испытания прошли в открытых водах Панама-Сити. Цель испытаний заключалась в том, чтобы продемонстрировать, что буксируемый вертолётом AN/AQS-24, который уже находится на вооружении американской армии, может быть адаптирован для эффективной работы при развертывании с беспилотного надводного судна.

AN/AQS-24 является гидролокатором для поиска мин, позволяющим обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовать морские мины в глубоких и мелководных районах. Сочетание данной системы с надводным дроном позволяет расширить возможности по применению без лишних рисков для экипажа вертолёта или катера. Таким образом, представленное Northrop Grumman решение позволяет использовать морские дроны для эффективной деблокады заминированных в море маршрутов.