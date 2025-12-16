Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Northrop Grumman интегрировала систему поиска мин AN/AQS-24 с надводным дроном
Первые испытания начались спустя 45 дней после подписания контракта с ВМС США

Компания Northrop Grumman (США) опубликовала пресс-релиз, в котором сообщила о проведённых испытаниях системы поиска мин AN/AQS-24, интегрированной с автономным надводным аппаратом противоминной борьбы. Интеграция надводного дрона с проверенной системой поиска мин произошла по заказу Военно-морских сил США.

Отмечается, что первые испытания удалось организовать всего через 45 дней после подписания контракта. Испытания прошли в открытых водах Панама-Сити. Цель испытаний заключалась в том, чтобы продемонстрировать, что буксируемый вертолётом AN/AQS-24, который уже находится на вооружении американской армии, может быть адаптирован для эффективной работы при развертывании с беспилотного надводного судна.

AN/AQS-24 является гидролокатором для поиска мин, позволяющим обнаруживать, идентифицировать и нейтрализовать морские мины в глубоких и мелководных районах. Сочетание данной системы с надводным дроном позволяет расширить возможности по применению без лишних рисков для экипажа вертолёта или катера. Таким образом, представленное Northrop Grumman решение позволяет использовать морские дроны для эффективной деблокады заминированных в море маршрутов.

#сша #вмс сша #northrop grumman
Источник: news.northropgrumman.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые из США впервые подтвердили возможность отражения электромагнитных волн во времени
5
«Промтех» представил микроавтобус Kapitan на базе китайской модели
1
Россия возвращается к идее экранопланов
2
У побережья Франции обнаружили затопленную стену возрастом 7800 лет
1
Геологи обнаружили огромные резервуары гелия в древней коре Земли
2
Дефицит и высокие цены на оперативную память DDR5 в 2025 году увеличили популярность платформы AM4
2
der8auer опубликовал видео с полной разборкой редчайшей видеокарты Nvidia TITAN Ada
+
Общественная палата предупреждает о всплеске мошенничества с криптоинвестициями
2
Эксперты признали ошибочными прогнозы Запада о крахе России
1
В Ростовской области строится маслоэкстракционный завод производительностью 600 тонн масла в сутки
+
Под Бермудами обнаружили необычную геологическую структуру, не имеющую аналогов на Земле
1
В Бразилии завершили модернизацию устаревшего парка танков M60A3 Patton
1
FT: Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод на территории Германии
6
Украина отказалась от вступления в НАТО накануне переговоров в Берлине
6
Samsung собирается поднять цены на смартфоны Galaxy A 2025 года в Индии
+
SK hynix прокомментировала ситуацию по поводу дефицита DRAM
9
Эксперты подсчитали стоимость стандартного новогоднего стола
+
Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии
7
Sony и Anicorn выпустили механические часы к 30-летию PlayStation
2
Casio запустила в Европе две новые модели G-Shock с текстурированным металлическим ободком
+

Популярные статьи

Готовимся к праздникам и новогодним подаркам от Epic Games Store
12
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
54
Небольшой обзор вентиляторов от Thermalright и ACD
1
Разрушитель миров, Скалолазы, Альтер и Игрок — краткий и субъективный обзор новых фильмов
+
О Steam Machine в 2026 году — что ждёт детище Valve на фоне кризиса памяти
14
Обзор романа «Расследование» Станислава Лема – произведение, поставившее читателей в тупик
+
«Оно: Добро пожаловать в Дерри» — очередное «повесточное расширение» классики ужасов
+

Сейчас обсуждают

sammievanhalen
13:16
Все с точностью до наоборот, это мс требует покупать дорогое железо для каких-то своих целей.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Миша Анисимов
13:15
Вот причем Inrel Core Ultra 265K как в нем Распределение производительности по компонентам: ядра CPU P и E — 12 TOPS, ядра GPU Xe-2 — 8 TOPS, нейропроцессорный блок (NPU) — 13 TOPS. а на AMD даже 9950...
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
sammievanhalen
13:15
Опять же зачем? Человеку работать нужно, а не обучать ии от майков за свои деньги.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
sammievanhalen
13:09
А интел тут вообще при чем?
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
sammievanhalen
13:06
Это все правильно, а обычному пользователю локальная модель зачем? Датацентры пусть и покупают.
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Hru
11:31
Thermalrigt 💯процентов левый .у них на всех изделиях сейчас есть голограмма на ней как на лотерейном билете скрыт номер .стираешь и пробиваешь на их сайте
Тестирование термоинтерфейсов. Часть 2. Термопрокладки 0.5 мм
Миша Анисимов
11:26
Да как сказать. в инете Алиса, Гугл. игры с генерацией кадров. в дата-центрах работают серверы которые делают расчеты от болезненней и лекарства и т.д
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
mwc-lord
11:24
Мимо, "знаток". А идиот — тот кто тебя "воспитал" жрать "что приготовили": с лопаты, руками, взахлёб, обмазывая щеки и шею. Ещё и огрызаться на тех, кто делает тебе замечание чтобы ты не чавкал и не о...
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
sammievanhalen
11:18
Сомневаюсь, что обычному пользователю так уж нужен локальный ии. Однако майкрософт уже везде его насильно запихивает, чтобы обучать на ресурсах ярых поклонников винды. Ну ладно, тем громче пузырь баба...
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Parlous
11:16
Что я сказал не так из-за чего ещё один слабоумный возбудился?
Моя четвертая попытка перейти на Windows 11 или как оптимально настроить LTSC 24H2 для игр
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter