Nacvark
Китай постепенно отказывается от угля в пользу зелёной энергии
На одном из угольных месторождений в Китае запущен крупнейший в мире парк беспилотных карьерных самосвалов, демонстрирующий тенденцию перехода страны к беспилотному транспорту

Издание Bloomberg опубликовал материал, посвященный угольной промышленности в Китае. В материале рассказывается об угольной шахте Иминь (район Внутренней Монголии), которая спустя десятилетия по-прежнему работает, но теперь её обслуживает беспилотный транспорт, а не водители самосвалов.

За транспортировку добытого угля для последующей обработки, а также вывоз отходов отвечают беспилотные электрические карьерные самосвалы. Большая часть водителей грузовиков, трудоустроенных в государственной компании China Huaneng Group, покинули свои должности и стали инспекторами по технике безопасности или операторами диспетчерской. Ситуация на одной из угольных шахт демонстрирует тенденцию перехода Китая к беспилотному транспорту, который с одной стороны сокращает расходы и минимизирует тяжёлый человеческий труд, а с другой – лишает людей рабочих мест.

Bloomberg поднимают вопрос дальнейшего существования в Китае угольной промышленности, учитывая стремительный рост «зелёных технологий», которые постепенно заменяют «традиционный уголь» более эффективной смежной промышленностью. По мнению директора вышеупомянутой шахты Иминь Шу Иньцю, технологические достижения означают безопасность и эффективность, а не потерю рабочих мест. Однако всё постепенно идёт к тому, что альтернативные источники электроэнергии заменят угольную промышленность, которая берёт своё начало в Китае ещё 200 лет назад. По крайней мере, китайские компании уже демонстрируют существенный успех в развитии «зелёной энергии» без преждевременных решений о сворачивании угольной промышленности.

#китай #уголь #угольная добыча
Источник: bloomberg.com
1
Показать комментарии (1)
Популярные новости

Энтузиаст протестировал Crimson Desert на GeForce GTX 1060 с 3 и 6 ГБ видеопамяти
4
Stellantis предложила детям придумать новый дизайн модели SRT
+
В Китае разработали беспилотники с машущими крыльями в виде птиц и насекомых
1
Обновлённый седан Xiaomi SU7 спровоцировал новую конкуренцию с Tesla на рынке электромобилей в Китае
+
Intel может продлить жизнь сокету LGA 1954 для нескольких поколений процессоров, как это делает AMD
10
AMD официально представила апскейлер FSR 4.1 — он работает только на видеокартах RX 9000
1
Эксперт сравнил качество изображения в Death Stranding 2 с трассировкой лучей и без неё на RTX 5080
+
Энтузиаст собрал ПК на Xeon E3-1270 v3 с RX 580 8 ГБ за $100 и протестировал его в популярных играх
3
Исследователи получили новые сведения о найденной у берегов Крыма терракотовой скульптуре
+
В России обновили требования к дорожному асфальту — предыдущий ГОСТ действовал с 2003 года
3
Кубинец перевёл свой автомобиль на уголь на фоне топливного кризиса в стране
+
Владелец бренда Garage Clothing заработал $5,3 млрд на продаже одежды в стиле 2000-х годов
+
Intel может прислушаться к пользователям и продлить срок жизни сокетов
3
В России принят более строгий ГОСТ на асфальт для дорог
1
АвтоВАЗ начал производство коммерческих моделей нового бренда SKM
+
Новый драйвер AMD поддерживает Crimson Desert и Death Stranding 2, обновляет FSR 4
1
Crimson Desert протестирована на моделях Nvidia начального и среднего уровней от Turing до Blackwell
+
Житель Кубы переделал Fiat 126p под уголь на фоне топливного дефицита
+
Российский авиапром намерен максимально быстро запустить в серию самолёты МС-21, SJ-100 и Ил-114-300
+
РИА Новости: Роспотребнадзор предупредил о риске заражения энцефалитом без укуса клеща
+

Популярные статьи

Классика, которая не стареет — 9 отличных стратегий на ПК, вышедших более 20 лет назад
4
Релиз Steam Machines как итог организационной деградации Valve
28
ИИ вместо творчества — почему DLSS 5.0 стал символом кризиса в игровой индустрии
15
Обзор бюджетных «умных» часов Haylou Solar Lite 2
2
ИИ научился обижаться на человека и аргументированно оспаривать его решения
10

Сейчас обсуждают

randomXP
12:37
Интересно, а зачем разрабатывать будущие консоли на архитектуре x86 + RDNAx, когда можно перейти на ARM + Nvidia и получить гораздо более зрелую по части лучей и генерации платформу? Причем вероятно э...
PlayStation в будущем получит технологию генерации кадров с помощью ИИ
Александр Лунин
11:05
Насчитал 8 и где C&C?
Классика, которая не стареет — 9 отличных стратегий на ПК, вышедших более 20 лет назад
corsi
10:52
Шо там, анал - литики объясняют уже свершившийся факт падения? А завтра сколько будет? По 30?
Биткоин пробил психологическую отметку и опустился ниже 69 тысяч долларов
Dentarg
10:45
По-другому не получается. Помню, одна категория граждан рвала тельняшки на груди, мол пофиг на ентот ваш доллар, у нас всё своё, от пасущихся коров до крупнейших электростанций. А потом - ишь ты - пос...
CNN: У США могут возникнуть серьёзные проблемы в освоении космоса после завершения работы МКС
Dentarg
10:34
Их туда выгрузили как в ближайшее безопасное и недорогое место, чтобы не держать на кораблях месяцами и не ждать непонятно что. Япония - один из крупнейших в мире логистических хабов для авто, поэтом...
На острове Ламу в Кении застряли тысячи люксовых автомобилей Porsche и Volkswagen
phant
10:34
Удивительно что никто не пишет про странные результаты Super Pi mod. 1.5XS (задача 1M). На этих процах результаты должны быть в районе 10 секунд, но никак не полторы минуты (уровень 478 или 462 сокета...
Ретроклокинг: DDR3 на пределе возможностей или жизнь за пределами трех гигагерц
Анна Франскевич
10:15
Какая разница кто на сколько договоров заключили. Сйчас все в равной степени страдают от нехватки памяти и урезают производства, как те кто заключад договора, так и те кто не заключал. Ибо производите...
Релиз Steam Machines как итог организационной деградации Valve
Dentarg
10:13
Если кто-то знает, что такое реестры Минпромторга и современные законы о контроле локализации, тот никогда не будет задвигать дичь про снижение себестоимости. Производство чего-либо высокотехнологично...
Московский кластер по производству батарей будет выпускать до 33 млн аккумуляторных ячеек в год
Анна Франскевич
10:10
Это же был всего лишь сарказм, не?
Релиз Steam Machines как итог организационной деградации Valve
Роман Беляков
10:02
Абсолютно согласен. Так же и весь это "материал" - просто влажный текст, не более. Такие же текста как "Сони разорится если никто не будет покупать консоли" на подобный сайтах таких текстов много.
Релиз Steam Machines как итог организационной деградации Valve
