На одном из угольных месторождений в Китае запущен крупнейший в мире парк беспилотных карьерных самосвалов, демонстрирующий тенденцию перехода страны к беспилотному транспорту

Издание Bloomberg опубликовал материал, посвященный угольной промышленности в Китае. В материале рассказывается об угольной шахте Иминь (район Внутренней Монголии), которая спустя десятилетия по-прежнему работает, но теперь её обслуживает беспилотный транспорт, а не водители самосвалов.

За транспортировку добытого угля для последующей обработки, а также вывоз отходов отвечают беспилотные электрические карьерные самосвалы. Большая часть водителей грузовиков, трудоустроенных в государственной компании China Huaneng Group, покинули свои должности и стали инспекторами по технике безопасности или операторами диспетчерской. Ситуация на одной из угольных шахт демонстрирует тенденцию перехода Китая к беспилотному транспорту, который с одной стороны сокращает расходы и минимизирует тяжёлый человеческий труд, а с другой – лишает людей рабочих мест.

Bloomberg поднимают вопрос дальнейшего существования в Китае угольной промышленности, учитывая стремительный рост «зелёных технологий», которые постепенно заменяют «традиционный уголь» более эффективной смежной промышленностью. По мнению директора вышеупомянутой шахты Иминь Шу Иньцю, технологические достижения означают безопасность и эффективность, а не потерю рабочих мест. Однако всё постепенно идёт к тому, что альтернативные источники электроэнергии заменят угольную промышленность, которая берёт своё начало в Китае ещё 200 лет назад. По крайней мере, китайские компании уже демонстрируют существенный успех в развитии «зелёной энергии» без преждевременных решений о сворачивании угольной промышленности.