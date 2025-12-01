Об этом сообщают литовские СМИ, ссылаясь на служебное правительственное письмо

В конце октября отношения между Литвой и Белоруссией обострились из-за закрытия Вильнюсом автотранспортной границы. Литовские власти объяснили своё решение запуском с белорусских территорий аэростатов, с помощью которых через границу транспортируют контрабанду. В конечном итоге Минск ввёл запрет на передвижение грузовиков и полуприцепов, зарегистрированных в Литве, из-за чего на территории Белоруссии застряли сотни транспортных средств.

Литовские СМИ, включая Литовское национальное радио и телевидение (LRT), сообщают, что Министры иностранных дел и транспорта Литвы Кястутис Будрис и Юрас Таминскас обратились в Европейскую комиссию с просьбой о помощи в урегулировании трансграничного кризиса. Литовское правительство просит оказать помощь в возвращении грузовиков и полуприцепов, застрявших на белорусских территориях. Помимо этого, Вильнюс предлагает ввести дополнительные санкции против Минска и ряда белорусских чиновников из-за недостаточных мер по предотвращению контрабанды с помощью аэростатов.

LRT акцентирует внимание на том, что, по данным ассоциаций перевозчиков Литвы, литовские компании получили предложение от Минска о возможной конфискации их активов (грузовиков) после четырёх месяцев стоянки на специальных площадках. Таким образом, уже зимой грузовики на литовских номерах могут быть конфискованы. Ранее была информация о том, что Литва планирует потребовать от Белоруссии компенсацию за задержку грузовиков на белорусских территориях.