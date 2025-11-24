Местный бизнес, связанный с добычей, ощущает последствия

Издание Reuters опубликовало материал, в котором рассказало о положении дел в нефтяной промышленности США, которая переживает спад из-за снизившихся цен на баррель нефти. Основной удар перенёс штат Техас, где находится Пермский бассейн, являющийся крупнейшим в штатах нефтегазоносным бассейном.

За последние 3 – 4 месяца небольшой техасский магазин Tie Specialties, занимающийся продажей различных инструментов для добычи нефти, столкнулся с падением продаж на 25%. Владелец бизнеса 65-летний Марк Уотерс подчеркнул, что это уже шестой спад, который пришёлся на его жизнь, поэтому он не был удивлён. Тем не менее, все, с кем он разговаривал, прогнозируют сохранение спада в ближайшие годы.

По данным аналитической компании Enverus, количество буровых установок в Пермском бассейне в октябре сократилось на 52, если сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года. Такой спад является крупнейшим с 2020 года, когда по спросу ударила пандемия COVID-19. Несмотря на это, общий уровень добычи нефти растёт, но, как отмечают Reuters, происходит это не за счёт расширения буровых установок: производители выжимают больше нефти из меньшего количества скважин, пользуясь новыми технологиями.

Президент отраслевой компании Latigo Petroleum Кирк Эдвардс объясняет, что за последний год стоимость обустройства новой скважины выросла на 10% - 12%. В то же время цены на нефть упали на 20%, из-за чего расширение добычи за счёт бурения новых скважин становится невыгодным. Как уже упоминалось выше, это также наносит удар по производителям оборудования для бурения скважин. В конечном итоге издержки приходятся не только на компании, добывающие нефть, а на все отраслевые компании, которые платят налоги Техасу.

Стоит добавить, что текущая политика Белого дома явно не видит в этом проблему. Президент США Дональд Трамп призывает снижать стоимость нефть, а также расширять бурение новых скважин, чтобы увеличить добычу и спровоцировать падение цены за баррель нефти.



