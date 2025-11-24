Военные заблаговременно проверяют свои оперативные возможности по обеспечению логистики

В течение последних двух месяцев Корпус морской пехоты США проводил учения, в ходе которых была осуществлена перевозка военного оборудования на японский остров Йонагуни, наиболее приближённый к Тайваню (расстояние между островами составляет 110 километров). Об этом сообщает издание Naval News.

В рамках учений Resolute Dragon 2025 («Решительный дракон») американские военные доставили грузовые контейнеры и провизию на вышеупомянутый остров, где располагается один из лагерей Сил самообороны Японии. Военные также планировали провести испытание по развёртыванию, с использованием автономного малоразмерного судна, но оно было отменено.

Уже 18 ноября, через два месяца после завершения американо-японских учений, нанятая по контракту баржа перевезла в японский лагерь оборудование для «гуманитарной помощи и реагирования на стихийные бедствия». Помимо этого, на прошлой неделе появилась информации о создании передового пункта дозаправки самолётов на острове Йонагуни. Naval News акцентируют внимание на том, что расширение американского присутствия так далеко от основных островов Японии подтверждает важность Йонагуни. В случае, если американские морпехи захотят организовать постоянный пункт размещения на этом острове, он вполне может стать логистическим узлом для отправки грузов Тайваню.